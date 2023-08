Precandidatos presidenciales en sus cierres de campaña

Los precandidatos presidenciales iniciaron ayer la última semana de actividades proselitistas de cara a las PASO del domingo y en los próximos días cerrarán sus campañas antes de que el viernes comience a regir la veda electoral.

El primero en cerrar su campaña será el precandidato de La Libertad Avanza Javier Milei, quien cerró su campaña este lunes en el Movistar Arena de Villa Crespo, aprovechando que era un día libre de Luis Miguel en su serie de shows en ese recinto que puede albergar a 15 mil personas.

Precisamente, por los conciertos del cantante mexicano, el economista libertario debió adelantar su último acto, aunque en su entorno aclararon que seguirá haciendo recorridas hasta el límite de la veda que regirá desde el próximo viernes a las 8.

El miércoles, el postulante presidencial del peronismo no K de Hacemos por Nuestro País y gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cerrará su campaña con un encuentro nacional de dirigentes de su fuerza, en el hotel porteño NH.

Ese mismo día será también el cierre del postulante de Unión por la Patria que desafía a Sergio Massa, Juan Grabois, quien hará un acto en el estadio cerrado Malvinas Argentinas, en la Ciudad de Buenos Aires.

El jueves finalizarán sus respectivas campañas los precandidatos que se medirán en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, luego de la tensión entre ambos durante estos días.

Bullrich hará su último acto en Lanús, distrito bonaerense que comanda su precandidato a gobernador, Néstor Grindetti, en el microestadio del club. Un día antes, la ex ministra de Seguridad hará una actividad en la provincia de Córdoba.

Por su parte, Rodríguez Larreta finalizará sus actos proselitistas con una ceremonia en La Plata, en el club Atenas, junto a su candidatos a gobernador, Diego Santilli, y al intendente local que va por otro mandato, Julio Garro.

En los días previos, el jefe de gobierno porteño pasará por los municipios bonaerenses de Vicente López y San Isidro y por la provincia de Córdoba.

El jueves será también el cierre de campaña del precandidato del oficialista Unión por la Patria Sergio Massa, quien definió encabezar un acto desde las 18 en el Teatro Argentino de La Plata, misma ciudad en la que estará haciendo lo propio Rodríguez Larreta.



MILEI A PLENO

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró anoche campaña presidencial en vistas a las elecciones primarias del próximo domingo con un fuerte discurso contra la dirigencia política y una reivindicación del menemismo. Lo hizo en el estadio Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires.

A las 21:30, el libertario irrumpió en el escenario y entonó el estribillo de la canción "Panic show", de la banda de rock nacional La Renga. Tras agradecerle a su militancia, inició un discurso de 30 minutos. "Nadie daba dos mangos por nosotros. Dijeron que no íbamos a poder armar partido, pero a pesar de que salieron a comprar sellos, pudimos formar la libertad avanza", arrancó el libertario ante el alarde del público.

En esa línea, Milei profundizó: "Dijeron que los liberales éramos muy simpáticos para generar audiencia, pero no para generar votos; dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco y que la Izquierda nos iba pasar por arriba. Acá estamos: hemos logrado dos diputados y cinco legisladores".

El economista esbozó sus clásicos dardos contra la "casta" y volvió a ratificar, en un eventual gobierno, su plan "motosierra". Milei estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, la precandidata a la Gobernación de Buenos Aires, Carolina Píparo, y Ramiro Marra, precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Además, el diputado nacional realizó una fuerte defensa del gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem y dejó un -confuso- mensaje sobre la presidencia de Mauricio Macri, al que no nombró, pero sí hizo referencia al período 2015-2019: "En 2015, un outsider llegó al poder (…) y los propios integrantes de la coalición se opusieron a los cambios".

Casi en el tramo final, Milei instó a su militancia que vaya a votar: "No les pido su voto para que me den el poder a mí, les pido su voto para poder devolverles a ustedes la libertad para que puedan volver a ser los arquitectos de su propio destino".

"¡El domingo lleven a sus amigos! ¡Lleven a sus hijos! ¡Lleven a sus padres! ¡Lleven a sus abuelas! ¡No se queden en sus casas! ¡La forma de cambiar en este modelo es yendo a votar!", continuó el legislador nacional casi perdiendo la voz.

Además de los precandidatos ya nombrados, Milei fue respaldado en el escenario por su hermana, Karina Milei; el precandidato a intendente de La Matanza Adrián "El Dipy" Martínez; el candidato a senador de la provincia de Buenos Aires Juan Nápoli y los candidatos a diputados nacionales Marcela Pagano, Bertie Benegas Lynch y Diana Mondino. (NA)