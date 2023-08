Schiaretti presentó la lista que preside Esteban Paulón

El precandidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti, presentó la lista de Hacemos por Nuestro País en la ciudad de Santa Fe, liderada por Esteban Paulón como precandidato a diputado nacional por la Provincia y Gustavo Leone para el Parlamento del Mercosur.

“Argentina debe retomar la cultura de la producción y el trabajo, somos la expresión del interior productivo, de aquellos que se levantan todos los días para ir a ganarse el pan para ellos y su familia, de un país federal. Los que habitamos en el interior subsidiamos a los que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en transporte, en energía, en agua, en nafta, en gas y eso no puede seguir sucediendo”, reclamó Juan Schiaretti.

Con respecto a las retenciones remarcó que “se pueden bajar y lo vamos a hacer. Nuestra fuerza es la única que plantea claramente cómo eliminar este mal impuesto y estamos diciendo cómo lo vamos a hacer. Necesitamos que se le saque el pie de encima al campo, porque el kirchnerismo maltrató al campo, lo considera un enemigo y además de las retenciones, le pone cepo, limitaciones para producir y para importar, en un país donde faltan dólares”.

“La falta de equilibrio fiscal es la que genera la inflación en el país, porque es justamente el equilibrio fiscal lo que indica el sentido común. En ese marco, el kirchnerismo puso de candidato a Sergio Massa, que es el ministro que ejemplifica el fracaso del gobierno en estos años.En Córdoba encabezamos un gobierno provincial que siempre tuvo equilibrio fiscal, con superávit fiscal, que permitió desarrollar el mayor plan de obras públicas de la historia de la provincia ”, resaltó el precandidato a Presidente.

Por su parte, Paulón señaló que el Socialismo forma parte del espacio de Schiaretti desde hace varios años en el Congreso y que “vamos a defender los intereses de Santa Fe, a reclamar los recursos que la provincia pone en el estado y fundamentalmente discutir un nuevo fondo que no se ha actualizado para nuestra provincia, como sí se hizo con Buenos Aires y el AMBA”. El precandidato a Diputado nacional manifestó la necesidad de “poner obligatoriamente en agenda la Ley de Humedales que viene impulsando el bloque socialista para promover el desarrollo sustentable”.

Al ser consultado por la situación económica del país y el desarrollo de los sectores productivos, Paulón aseguró: “Estamos convencidos que hay que ir en el camino de una reforma impositiva integral. Hoy en la Argentina, los ingresos del Estado provienen de derechos de exportación, retenciones, e impuestos al consumo -como el IVA- que pagamos todos. Los países que se han desarrollado, lo han hecho en base al Impuesto a las Ganancias; Impuesto a las Grandes Fortunas, y ese es el esquema tributario hacia el que tenemos que ir”, resaltó el precandidato a legislador nacional.

Paulón preside la lista de precandidatos a diputado nacional del Socialismo santafesino, que además integran en segundo lugar Vanesa García y en el tercero, Nicolás Lungo, ex presidente de la Comuna de Egusquiza y actual dirigente de la Sociedad Rural de Rafaela.



NARCOTRÁFICO E INSEGURIDAD EN SANTA FE

El precandidato a presidente destacó que “el estado federal es el principal responsable de la pelea con el narcotráfico, pero en Argentina el gobierno nacional miente y le traslada toda la responsabilidad a las provincias y a los municipios”.

En la misma línea, Schiaretti señaló que para combatir este flagelo “hay que vigilar las fronteras, con un rol preponderante de las fuerzas armadas”. Y luego, añadió: “Hay que sumar al menos 15 mil gendarmes más que estén en todo el territorio, además de reformas adecuadas para que haya cárceles de máxima seguridad para que los capos narcos no sigan dirigiendo su imperio desde la cárcel e investigación fuerte y comprometida de lavado de activos”.

Por último, también afirmó que “debemos realizar un vallado social para evitar que los narcos se hagan dueños de las barriadas populares es fundamental, llevando como ejemplo el trabajo hecho en la provincia de Córdoba”.