River visitará a Inter en Porto Alegre

BUENOS AIRES, 8 (NA). - River buscará hoy la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, cuando visite al poderoso Internacional de Porto Alegre, con la ventaja de un gol tras la victoria por 2 a 1 e Núñez.

El encuentro, válido por la revancha de los octavos de final, se disputará a partir de las 21:00, en el estadio Beira-Rio, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y su coterráneo Leodan González como el encargado del VAR.

El cotejo será transmitido por la plataforma Star Plus y en Fox Sports por televisión.

El entrenador de River, Martín Demichelis, planea poner casi los mismos titulares que obtuvieron la victoria en el encuentro de ida disputado en El Monumental el pasado martes.

Demichelis tiene una sola para este encuentro: Pablo Solari o Ignacio Fernández desde el arranque.

El ex delantero de Colo Colo fue la gran figura de la ida, ya que ingresó desde el banco de suplentes en el complemento y convirtió los dos tantos que le dieron el trabajado triunfo al conjunto de Núñez.

No obstante, la estrategia del entrenador sería poner cinco mediocampistas para la vuelta, para cuidar más el resultado, por lo que "Nacho" Fernández se perfila como la opción ideal para el DT.



Las probables formaciones de los equipos:



Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitao, Gabriel Mercado, Rene; Carlos De Pena, Jhonny Cardoso, Charles Aránguiz, Wanderson; Enner Valencia y Alan Patrick. DT: Eduardo Coudet.



River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Estadio: Beira-Rio. Árbitro: Andrés Matonte. VAR: Leodan González. Hora: 21. TV: Star Plus y Fox Sports.