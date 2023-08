El rafaelino, Nicolás Castro, a préstamo al Elche de España

El ex 9 de Julio fue pretendido por el DT argentino, Sebastián Beccacece.

Nicolás Castro, rafaelino ex-9 de Julio y con paso por Newell's Old Boys, fue cedido por el Genk de Bélgica para jugar por una temporada en el Elche de España, equipo que es conducido por el argentino Sebastián Beccacece.

El elenco español se sigue armando en el objetivo de retornar a La Liga y en el cierre del mercado de pases sumó a Nico Castro, que venía negociando su llegada hace ya unas semanas. El volante arriba desde Genk de Bélgica a préstamo por un año y con opción de compra.

Con el elenco belga disputó 26 partidos en la última temporada y emigra en busca de mayor rodaje. Llegó a mediados del 2022 proveniente de Newell´s, donde mostró un gran nivel, pero no tuvo la continuidad deseada en el Viejo Continente. Ahora seguramente la tendrá bajo el mando de Beccacece, en la segunda división española.

Castro (23 años) se suma así al elenco español que ya hizo una costumbre el hecho de fichar jugadores argentinos. Además del DT, actualmente en el plantel están Lautaro Blanco, Nicolás Fernández Mercau y Lucas Boyé.