Atlético de Rafaela: “El partido fue difícil, complejo para resolver”, apuntó Medrán

Atlético de Rafaela igualó 0 a 0 con Brown de Adrogué y si bien cortó con su mejor racha en la temporada 2023, de tres victorias al hilo, es cierto que no perdió y se mantiene en la cuarta colocación de la tabla de la zona B de la Primera Nacional.

“Imaginábamos un partido así”, reconoció Ezequiel Medrán en conferencia de prensa, y luego el DT de la ‘Crema’ agregó: “Había que tener paciencia porque es un equipo que está acostumbrado a jugar de esta manera, que le da resultados, que se iba a complicar por la característica nuestra que tenemos como equipo”.



-Se dio el partido que imaginaban… pero no lo pudieron resolver a su favor.

-El partido fue difícil, complejo para resolver. No tuvimos la capacidad de resolverlo en favor con un triunfo. Trabajarlo desde el minuto uno al final, buscando nuestra oportunidad. Sentíamos que íbamos a tener que ejercer alguna presión, obligar a equivocarse para tomar una buena segunda pelota y ahí otra vez gestionar una situación de gol, otra era la pelota parada. Imaginábamos esta clase de partido, la cancha no ayudó en nada para que se pueda jugar, era dividir y buscar segunda jugada; el que cometía el error se quedaba con las manos vacías.

-Y si bien no se pudo ganar, ¿Qué rescatas?

-El equipo tuvo la madurez que quizás en otro momento por buscar de alguna manera desesperada cometíamos errores en zona defensiva y tal vez nos quedábamos sin nada. A veces hay que mirar la otra parte, eso es positivo, se sigue sumando y estamos en una posición expectante, eso es bueno.

-Brown fue de esos rivales ‘molestos’, incómodo de enfrentar, similar a Riestra…

-Si, por eso a veces tener la tranquilidad de saber que por tener la iniciativa de la localía o buscar desesperadamente un triunfo puede jugar en contra. En otros momentos dejábamos lugares descubiertos que el rival, sin grandes méritos, sacaba provecho de eso y tal vez se quedaba con una victoria. Tiene que ver con la madurez de trabajar el partido. Se dio el encuentro que pensábamos pero no lo pudimos llevar al terreno que más nos convenía.

-Debutó Agustín Bianciotti.

-Lleva un período de adaptación. Hoy está a la altura del plantel, sentíamos que le faltaba en la parte física. Viene haciendo buenos entrenamientos, es un jugador que claramente convive con el gol, sentíamos que era un partido que iba a estar ahí.

-Consideras que el parate debido a las elecciones les llega en un buen momento…

-Estamos bien, el estrés de los partidos que venimos compitiendo, ese tramo final del campeonato no lo competimos de la mejor manera, ya lo hemos hablado, el equipo hizo un diagnóstico y encontramos el camino para posicionarnos. El equipo compitió muy bien con Ferro, lo mismo con Jujuy y Quilmes, ahora competimos bien pero no tuvimos la capacidad de ganarlo.

Mantuvimos el cero, no perdimos el orden en el afán de buscar el arco contrario y era un rival difícil.