El Ratón Pérez dejó una carta y no se llevó el diente

El 5 de agosto, el escritor Aníbal Litvin, que suele compartir datos y curiosidades en sus redes sociales, publicó en "X", el nuevo nombre de lo que antes era Twitter, una carta que generó amplio debate.

La carta ya se había viralizado, en 2021, pero la gente se renueva y lo que generó risa alguna vez, puede volver a hacer reír a otros. La misma tiene el dibujo y la firma del Ratón Pérez, y está dedicada especialmente para Elisa. Allí se explica el motivo por el cual no puede llevarse su diente de leche recién caído.

“Hola Elisa me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sabritas, de espagueti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago", comienza la carta. “Te recomendamos lavarte los dientes 3 veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto Elisa ¡Cuidate!”, finalizó el "Ratón Pérez”.

Nuevamente, este tuit se hizo viral: con casi 6000 me gusta y más de 2000 comentarios, los usuarios compartieron su opinión sobre este tema. Algunos dijeron que eso es quitarle la ilusión a los niños, otros que es una buena opción para que así aprendan sobre la importancia del cepillado. Los usuarios que eligieron el humor ironizaron con que la próxima vez la nena haría una trampa para atrapar al Ratón Pérez. Otros optaron por los memes.

La sociedad mantiene la tradición de Papá Noel, los Reyes Magos y el Ratón Pérez y se pasan de generación en generación. Con el paso del tiempo, cuando los niños crecen, descubren a su tiempo que son las personas adultas quienes les hacen los regalos. En este caso, recurrieron a este personaje imaginario para dejar una enseñanza. Seguramente, dentro de unos años, esta carta se vuelva a viralizar. Quizás, Elisa ya haya aprendido también lo que le enseñó el "Ratón Pérez".