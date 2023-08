Triunfo de Cerúndolo en Toronto

El argentino Francisco Cerúndolo, primera raqueta nacional, avanzó ayer a la segunda ronda del Masters 1000 de tenis de Toronto, en Canadá, al vencer en el partido debut al local Alexis Galarneau por 6-2, 4-6 y 6-4. El porteño Cerúndolo, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial de la ATP, venció al canadiense Galarneau (192), un tenista de su misma generación al que no había enfrentado previamente, luego de 2 horas y 28 minutos de un cambiante enfrentamiento.

Cerúndolo se medirá en la próxima ronda contra vencedor del cruce entre el estadounidense Tommy Paul (14) y el argentino Diego Schwartzman (98), quien el domingo se metió en el cuadro principal del torneo al vencer por la final de la fase previa al australiano Aleksandar Vukic por 6-4 y 6-4.

El tercer argentino que toma parte del certamen canadiense, el platense Tomás Martín Etcheverry (31) debutará hoy ante el estadounidense Sebastian Korda (32), al que no enfrentó anteriormente y, de ganarle, irá en la siguiente instancia frente al triunfador del cruce entre el búlgaro Grigor Dimitrov (20) y el croata Borna Coric (15).

El Masters 1000 de Toronto, que inicia la gira sobre superficie de cemento previa al US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará en Nueva York desde el 28 de agosto, repartirá premios por 7.622.925 dólares y tiene como máximo favorito al número 1 del Mundo, el murciano Carlos Alcaraz.