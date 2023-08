Hockey: buen fin de semana rafaelino

Fue un fin de semana auspicioso para los equipos de Rafaela que participan en el torneo de la Federación del Oeste Santafesino. En el marco de la cuarta fecha del torneo Clausura, Zona A1, el sábado CRAR derrotó en nuestra ciudad a Sarmiento de Humboldt por 4 a 0 en el partido principal para mantener el puntaje ideal. Los goles fueron convertidos por Guillermina Astudillo, en dos ocasiones, Victoria Bernardi y Maitena Dubas.

En el encuentro de Intermedia se impusieron las verdes 2 a 0 con tantos de Maitena Zanabria y Catherine Strauss. En cuanto a las inferiores ganó CRAR en los tres partidos. En Sub 12 lo hizo por 9 a 0 con anotaciones de Azul Mondino -2-, Ambar González -2-, Sofía Martinez, Selene Ruatta, Victoria Mondino, Ayme Auce y R. Sánchez; en Sub 14 fue victoria por 2 a 1 con anotaciones de Inés Marlatto y Alma Mondino, mientras que en Sub 16 ganó CRAR 3 a 0 convirtiendo los goles Eliana Trindade -2- y Lola Pronotti.

La actividad continuó el domingo, donde en nuestra ciudad Sportivo Norte le ganó por 1 a 0 a 9 de Julio de Morteros y logró el segundo triunfo consecutivo. El gol en el sintético de CRAR fue de Daiana Trulli. En Reserva se impuso el equipo morterense por 4 a 0.

En Humboldt, 9 de Julio de Rafaela le ganó al local Juventud por 4 a 2, con dos goles de Catalina Martinez y dos de Florencia Corvalán -ambos de penal-. Para el local anotó Pierina Diaz por duplicado.

En Reserva ganó 9 de Julio por 5 a 1 con 2 tantos de Yamila Breckes, 1 de Silvia Aguirre, Agostina Astesano y Celeste Molina). Para el local convirtió Jackeline Bertossi. En Sub 14 fue triunfo de 9 de Julio 5 a 0 con goles de Lara Molina, Paula Aversa -2- y Fiorella Buffa -2-), y en Sub 12 se impusieron las rafaelinas 2 a 0 (goles de Paulina Pompeo y Malena Epelbaum).

El otro partido se jugó en San Francisco, donde empataron 3 a 3 Libertad y Deportivo Bella Italia. Los goles de las Tanas fueron convertidos por Agustina Mansilla, Loreley Yori y Mariana Cejas Miranda, ganando el bonus por penales el equipo de Bella Italia. En reserva también se impuso la visita por 1 a 0 con gol de Agustina Mansilla.