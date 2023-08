Defagot: "Ya somos un club grande"

A Ernesto Defagot le toca disfrutar en su presidencia esta nueva convocatoria de un jugador surgido de CRAR para un Mundial. Con el pecho inflado, "Nene" nos contó ayer su enorme satisfacción al rato de confirmarse la lista de Los Pumas por parte de Michael Cheika.

"Es un orgullo grande, un honor, un privilegio que tenemos como Club. El CRAR es un club del interior del interior como a veces nos denominamos, aunque ya entendemos que el nuestro ya se ha convertido en un club grande en todo el espectro de este deporte", comenzó manifestando el dirigente, para acotar que "esta gran noticia no hace más que ratificar como se viene trabajando en este sentido. Tener dos Pumas consecutivamente en Mundiales lo ratifica, esta vez no se dio lo de Mayco (Vivas), donde hubo diversos factores que lo condicionaron como las lesiones sufridas en su momento y le impidieron repetir lo de 2019".

En el análisis de este momento del flamante mundialista, expresó que "lo de Pedro sorprende por la juventud, por la edad (20 años), pero los que los conocemos de chico no nos sorprende tanto por la dedicación, esfuerzo, gran sacrificio que realizó. En la Pandemia estábamos todos encerrados y con muy poca actividad, y a su edad realizó un gran trabajo, todo lo que le pedían de la UAR como Pumita en ese momento, lo hacía con toda seriedad y humildad, porque tiene un perfil bajo que lo caracteriza y esto tiene doble valor".

Un dato extra que potencia la alegría de Defagot, es que lo entrenó en infantiles. "Yo lo conozco de la M10 cuando él empezó, asi que es una doble satisfacción, y que a 10 años de eso esté en un Mundial representando a nuestro país, hay que ver la magnitud de esto. Es el seleccionado argentino de rugby para un Mundial".

Asimismo, destacó que "he seguido siempre de cerca el desarrollo de Pedro en todo nivel, deportivo, físico y anímico, para el club y como presidente qué mas puedo pedir. Es algo que nos enorgullece, recibimos un montón de saludos de dirigentes amigos, eso es satisfacción y saber que hemos trabajado como había que hacerlo, y lo seguimos haciendo porque en carpeta hay otros chicos que pueden seguir los pasos de Pedro Rubiolo y Mayco Vivas".