Con 20 años, Pedro Rubiolo al Mundial

El 4 de septiembre del año pasado, Pedro Rubiolo jugó su último partido con la camiseta de CRAR frente a Provincial de Rosario por el Torneo Regional del Litoral. Este 7 de agosto, menos de un año después, fue confirmado como integrante de la selecta lista de 33 jugadores que disputarán el Mundial de Francia.

De esta manera, Rafaela tendrá por segundo torneo de este máximo nivel un jugador en la lista de Los Pumas, sin dudas un lujo y orgullo que pocos clubes de rugby pueden darse en nuestro país. Como lo fue Mayco Vivas -quien estuvo en la lista previa del Rugby Championship- en Japón en 2019.

Con apenas 20 años, el forward que actualmente es jugador de Newcastle Falcons de la Premiership, recibió el visto bueno de Michael Cheika quien este lunes dio a conocer la lista en conferencia de prensa. El segunda y tercera línea, que disputó los últimos dos partidos ante los Springboks, tuvo un gran crecimiento en su carrera en el último año, tras llegar al equipo británico. Para la prensa especializada es una de las sorpresas de la lista, junto a Martín Bogado y Rodrigo Isgró, más allá que luego del rendimiento en Johannesburgo se intuía que tenía muchas posibilidades.

Recordemos que en forma paralela a su formación en CRAR, seleccionados juveniles de la Unión Santafesina y el Pladar de Rosario, fue teniendo participación internacional con Los Pumitas (no llegó a jugar un Mundial Juvenil porque en tres años no se hicieron por el efecto Pandemia), Jaguares y Argentina XV.

Cabe mencionar que Rubiolo luego del partido del sábado en Vélez, donde fue reemplazado por el protocolo de conmoción, tras el partido regresó a Rafaela y el domingo estuvo viendo en CRAR el partido semifinal del torneo de Segunda División del TRL entre el local y Alma Juniors.



ELOGIOS DE CHEIKA

"El rugby tiene sus momentos y tenés que tomar tu oportunidad. El año pasado cuando estaba lesionado Alemanno, necesitábamos andar en Sudáfrica y Pedro Rubiolo vino con un día de aviso y jugó. Este año mejoró", dijo ayer el entrenador sobre el rafaelino.

"Es un jugador con mucha fuerza y es importante que pueda jugar de tercera como de segunda porque es altísimo (1m91)", explicó. Y continuó: "Al inicio de la temporada teníamos la decisión de que juegue de segunda línea, y fue una buena decisión, porque es fuerte en el scrum y maul. Me gusta la manera en la que afronta cada desafío que se le presenta".



LA LISTA

De cara a la 10ª Copa del Mundo, a disputarse en el territorio galo entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre, la conformación de la nómina se resolvió con 18 forwards y 15 backs; entre los elegidos hay catorce jugadores que vivirán su primera experiencia mundialista y el promedio de edad es de casi 28 años. Además, dos jugadores participarán por cuarta vez en un Mundial: Agustín Creevy (el más experimentado del equipo, con 100 caps) y el tucumano Nicolás Sánchez; ambos igualarán el récord que ostentan Felipe Contepomi, Agustín Pichot, Pedro Sporleder, Mario Ledesma, Juan Manuel Leguizamón y Martín Scelzo.

En la conferencia de prensa de anuncio de la delegación, Michael Cheika especificó: “El objetivo es siempre buscar lo máximo. No vamos a ver si llegamos a cuartos de final o la final. Queremos llegar al 28 de octubre. Dentro de nuestro grupo tenemos confianza y creemos en el trabajo que hacemos. Todos los equipos van a ganar, pero hay que estar preparados y listos, con trabajo y humildad. En estas semanas que nos quedan, con la mentalidad con la que preparamos los partidos, podemos afrontar el objetivo que queremos».

Los Pumas debutarán en el Mundial el 9 de septiembre ante Inglaterra, en Marsella, y luego se medirá con Samoa, Chile y Japón.

El plantel de Los Pumas para la Copa del Mundo de Francia 2023 es el siguiente: Pilares: Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Thomas Gallo y Eduardo Bello.

Hookers: Julián Montoya, Agustín Creevy e Ignacio Ruiz.S

Segundas líneas: Matías Alemanno, Tomás Lavanini y Guido Petti.

Terceras líneas: Facundo Isa, Pablo Matera, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pedro Rubiolo y Rodrigo Bruni.

Medio scrums: Gonzalo Bertranou, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Cubelli.

Aperturas: Santiago Carreras y Nicolás Sánchez.

Centros: Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni.

Wingers y full backs: Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras, Juan Imhoff, Rodrigo Isgró y Martín Bogado.