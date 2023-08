Federativos: avanzan los equipos de la ARB

Este sábado y domingo se disputó la tercera etapa del Federativo U18 masculino organizado por la Federación Santafesina de Básquetbol, en que Independiente fue anfitrión en el triangular con Libertad y Colón de San Justo.

El equipo dirigido por Walter Storani superó en la primera jornada al elenco de la Asoc. Santafesina por 87 a 60, luego en la mañana del domingo Libertad superó a Colón por 81 a 68 y en la tarde, Independiente superó a Libertad por 73 a 71 para terminar primero. Los dos equipos de la ARB pasaron a la siguiente instancia, el CAI primero y los aurinegros segundos.

Ya estaban clasificados también Unión A de Santa Fe, Sanjustino, Sport Cañadense y Náutico de Rosario, restando disputarse aún una zona para determinar otros dos equipos.



BEN HUR Y UNIÓN SIGUEN EN U14

Este sábado y domingo se desarrolló la segunda etapa del Federativo U14, con la presentación de Ben Hur y Unión de Sunchales en Vera, donde ambos lograron la clasificación.

El equipo benhurense ganó los tres encuentros y fue primero. Este es el detalle de los resultados:

Unión de Sunchales 80 vs. Unión de Avellaneda 80; Círculo Recreativo Vera 55 vs. Ben Hur de Rafaela 107; Unión de Avellaneda 51 vs. Ben Hur 87; Círculo Vera 44 vs. Unión de Sunchales 87; Unión de Sunchales 83 vs. Ben Hur 85; Círculo Vera 56 vs. Unión de Avellaneda 65.

Tabla final: Ben Hur 6, Unión de Sunchales 5, Unión de Avellaneda 4, Círculo Vera 3.

En este torneo también participa Libertad de Sunchales, que el 26 y 27 de agosto jugará en Santa Fe ante Colón de San Justo, Banco Provincial y Platense de Reconquista.