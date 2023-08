Massa estuvo en un acto con movimientos sociales

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El precandidato presidencial Sergio Massa, de Unión por la Patria, cerró ayer un acto con movimientos sociales y si bien admitió que puede generar en los mismos "dudas" e "incertidumbre" por el hecho de "no compartir una larga militancia en común", asumió compromisos con el sector.

En ese sentido, el actual ministro de Economía aseguró que trabajará para incorporar al sector de la economía popular en el circuito productivo formal, además de plasmar una serie de reivindicaciones vinculadas a la agenda de tierra, techo y trabajo.

En el encuentro que se desarrolló en el microestadio de Ferro Carril Oeste junto a los líderes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, el líder del Frente Renovador anunció que pondrá en marcha por decreto el monotributo productivo y anticipó que si es electo presidente va a trabajar en un programa de lotes con servicios para el acceso a la tierra y la vivienda propia.

Este encuentro con los movimientos populares afines al oficialismo y los anuncios vinculados a la agenda social puede leerse en el marco de la interna que sostiene con Juan Grabois, el otro precandidato presidencial de Unión por la Patria, quien es líder de otra organización social importante como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y se asume en cierta medida como representante natural de esos intereses, en contraposición a Massa, a quien le endilga su buena llegada a sectores del establishment económico.

Más allá de que la diferencia a favor del ex intendente de Tigre es abultada y es altamente improbable una remontada épica de Grabois a tan solo una semana de las PASO, el ministro de Economía busca ser el candidato individual más votado en las primarias y teme que el volumen electoral que obtenga el dirigente social conspire contra ese objetivo.

En ese sentido, el líder del Frente Renovador busca desterrar los prejuicios que alrededor de su figura mantienen los sectores kirchneristas más duros y aquellos vinculados a los movimientos populares para allanar sus chances de cara a las generales del 22 de octubre y el eventual balotaje del 19 de noviembre.

"No tenemos una larga historia de militancia en común y entiendo que para algunos eso puede presentar tal vez incertidumbre, puede generar alguna duda. Por eso les digo que vine a comprometerme no solamente con ustedes como organizaciones sociales, sino con cada uno de los que participan del trabajo y la producción de la economía popular para formalizarlos e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino", concluyó.