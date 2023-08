Llegó un nuevo rugido en casa

Tenía que ganar porque hacía tres fechas no lo hacía y cumplió el objetivo. 9 de Julio hizo bien los deberes en el segundo tiempo después de unos primeros 45 minutos opacos, y se quedó con tres puntos fundamentales ante su gente para seguir escapando del fondo de la tabla de la Zona 4. Ahora le lleva tres unidades a Crucero del Norte y uno a su rival de ayer.

En el complemento el equipo de Barbero tuvo mayor juego y buscó de mejor manera el arco rival. Y con la aparición de uno de sus goleadores, Leandro Larrea, abrió el partido. El volante se filtró por el medio en un pase en profundidad y definió de gran manera ante la salida de Acevedo.

El tanto le dio más tranquilidad al León, mientras que el conjunto dirigido por Gorostidi empezó a ponerse nervioso. La expulsión de Perillo terminó de facilitarle el trabajo al dueño de casa, que sobre la hora aprovechó un penal cometido a Burdese (el propio jugador convirtió en el rebote) para sacar más diferencia, asegurar el resultado y así trabajar tranquilo en la semana para el próximo partido en Corrientes.



9 DE JULIO 2 - ANTONIANA 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Fernando Rekers.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (80' Agustín Costamagna), Alex Salcedo (45' Agustín López), Maximiliano Aguilar y Braian Peralta; Román Bravo (67' Fernando Nuñez) y Maximiliano Ibáñez (80' Agustín Burdese). Sup: Manuel Testore, Jeremías Krugger, Thiago Peñalba, Franco Baudracco y Augusto Baldasarre. DT: M. Barbero.

Juventud Antoniana: Hugo Acevedo; Santiago Strasorier (86' Javier Peralta), Martín Albarracín, Facundo Ruiz y Jorge Velazco (86' Ramón Martinez); Gonzalo Martinez (65' José Nieva), Agustín Favre (Francisco Gómez), Martín Esperza y Matías Pato Ríos (63' Maximiliano Gauto Gonzalez); Enzo Vargas y Juan M. Perillo. Sup: Santiago Nogales, Eduardo Buruchaga e Iván Escobares. DT: Adrián Gorostidi.



Segundo tiempo: a los 9' gol de Larrea (9) y a los 47' gol de Burdese (9).

Incidencia: a los 28' del ST expulsado Perillo (JA). Detalle: a los 47' del ST Acevedo (JA) le contuvo un penal a Burdese.



OTROS RESULTADOS

Sarmiento 2 - Gimnasia y Tiro 1; Central Norte 1 - Crucero del Norte 1; Sol de América 2 - Boca Unidos 1.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 40; Sol de América y Sarmiento 34; Central Norte y Boca Unidos 31; San Martín 27; 9 de Julio 26; J. Antoniana 25 y Crucero del Norte 23.