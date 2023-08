Rafaela suma verde a sus calles con 2.000 árboles

A través del equipo de trabajo del área de Verde Urbano de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, se están realizando tareas de forestación y reforestación en diferentes barrios. Se comenzó con las especies exóticas que representan aproximadamente un 30% del total de ejemplares plantados, mientras que el 70% restante serán especies nativas. Recordemos que desde hace años, el municipio prioriza la plantación de arbolado autóctono por su mejor adaptación al territorio y beneficio a la biodiversidad.

En función del procedimiento que se realiza cada año, los árboles que se están plantando, responden a pedidos que se hicieron hasta el 30 de abril del 2023. Todas las solicitudes realizadas posteriormente, quedarán registradas para el año que viene.

Hasta el momento algunos puntos de forestación fueron en barrio Barranquitas, San José, Villa Dominga, Los Nogales, Villa Rosas, Sarmiento y Juan de Garay. La forestación se realiza por especie no por barrio, por eso hay barrios en los que las cuadrillas de trabajo volverán a ir.

La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, mencionó: “El arbolado es algo muy esperado por la comunidad, es parte esencial de la infraestructura verde urbana porque aporta a la calidad de la salud de la población y a la calidad ambiental”. “Esto hace que la forestación y el mantenimiento del arbolado sean tan necesarios como cualquier otro servicio, y desde el Estado local hemos asumido el compromiso y trabajado siempre para potenciar la masa arbórea en hogares y espacios compartidos”, agregó la funcionaria.



CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN

La forestación es acompañada por las Promotoras Ambientales que dejan material informativo en los domicilios para que vecinos y vecinas sepan cómo cuidar y potenciar el crecimiento del ejemplar. Por su parte, Daniela Caneva, una vecina del barrio Juan de Garay, comentó: “El año pasado solicité la reposición de un ejemplar a través del área de Verde Urbano y me dijeron que en agosto iban a hacer la reposición de los árboles en época de plantado y cumplieron”.

En este sentido, contó: “Me colocaron un tilo que es un árbol que me gusta mucho y también me dejaron todas las instrucciones para saber cómo cuidarlo. Agradezco el cumplimiento y que sigan con la forestación que es lo que hace que cuidemos más el planeta”.

Recordemos que estas acciones se enmarcan en “Rafaela que te quiero verde", un programa municipal que tiene como objetivo delinear acciones concretas para planificar políticas públicas que ayuden a fortalecer la gestión y diseño del arbolado urbano en el ámbito local.