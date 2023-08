Atlético no le encontró la vuelta

(Por Darío Gutiérrez). - Al cuadro le sobró marco. El público de Atlético fue nuevamente ilusionado y en gran número al Monumental para ver el cuarto triunfo consecutivo de su equipo, pero no tuvo la respuesta esperada con un funcionamiento que distó de ser el imaginado por el dueño de casa, aunque para ello no hay que restarle el mérito a su oponente, que defensivamente aplicó un ordenado esquema de achicamiento de espacios y mucha concentración en su zona defensiva para anular las pocas opciones que tuvo el elenco de Medrán.

Está claro que el panorama desde los números es más favorable que en cuanto a lo futbolístico para Atlético, al menos después de estos 90 minutos. Igualmente hay aspectos para resaltar, como por ejemplo haber mantenido el arco en cero, ya que quizás en otras tardes a igual desempeño en cuanto a la parte ofensiva, quizás lo hubiera podido perder y esta vez no fue así.

El Celeste no tuvo generación de fútbol en el primer tiempo, ni por Valdivia -bastante impreciso- ni por Laméndola. Apenas en los primeros 10 minutos fue con énfasis y generó varios corners, pero no le pudo sacar provecho.

La tarde sin brillo de los volantes le quitó opciones de abastecimiento a Bieler y Fúnez, que recién pudieron combinarse en la última jugada del primer tiempo, cuando el corpulento atacante le bajó una buena pelota al Taca, que de volea casi sorprende a Ramirez. De hecho fue la única chance mas o menos clara de esa etapa para el local.

Por contrapartida, Brown sin ser un once que muestre momentos de alto vuelo, generó un par de llegadas interesantes. La más clara fue con una proyección de Rosales que llegó en diagonal a ponerse mano a mano con Peano, y el arquero respondió con mucha seguridad ante el remate cruzado del lateral derecho. Y cerca del final del primer tiempo, luego de una serie de pases llegó el centro a la cabeza de Sandoval, cuyo impacto se fue cerca del marco.

Caía de maduro que en el segundo tiempo debía haber modificaciones para intentar un golpe de timón para un equipo anfitrión que había estado dormido. Medrán lo intentó con los ingresos de Soloa y Luna por Laméndola y Valdivia.

En cierto modo Luna arrancó bien, pidiendo la pelota y tratando de encarar, aunque luego se fue diluyendo contenido por el escalonamiento defensivo visitante. Soloa se fue asentando tanto en la recuperación como en el traslado y terminó siendo uno de los pocos puntos interesantes de una floja producción cremosa.

Brown conforme fueron pasando los minutos se fue enamorando del 0 a 0. Tuvo una clara opción antes del cuarto de hora con Perinciolo, que entrando por izquierda sacó un remate seco que Peano -al fin y al cabo de lo mejor con sus seguras intervenciones- controló yendo abajo con solvencia. Después, el equipo del "Bigotón" Vico se fue retrasando más, los cambios no modificaron sustancialmente el trámite y se dedicó a esperar y buscar alguna contra.

Como dato saliente en el cuarto de hora final es que se produjo el debut de Agustín Bianciotti, ingresando por Fúnez. El ex BH mostró su habitual actitud para luchar cada pelota, pero no pesó desde lo individual ante defensores de mayor porte físico. En esta ocasión el que no ingresó de los hombres de ataque fue Gino Albertengo.

La Crema fue hasta el final, con sus limitaciones a cuestas, y después de un corner le quedó un rebote desde buena posición a Bravo, pero el defensor no pudo darle buena dirección al remate, en lo que fue la última oportunidad.

Fue 0 a 0, en esos partidos donde si no los podés ganar, no hay que perderlos. Así Atlético mantiene la sumatoria que lo sigue instalando entre los puestos de clasificación al Reducido.



ATLETICO 0 -BROWN DE ADROGUÉ 0

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Gastón Monsón Brizuela. Asistentes: Martiniano Viale y Belén Bevilacqua. Cuarto árbitro: Guillermo González.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola (45' Alex Luna), Matías Fissore (59' Tobhías Arevalo), Matías Valdivia (45' Facundo Soloa) e Ignacio Lago (89' Federico Torres); Nazareno Fúnez (73' Agustín Bianciotti) y Claudio Bieler. Sup: Mayco Bergia, Mauro Osores, Gastón Tellechea y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.

Brown de Adrogué: Horacio Ramírez; Pablo Rosales, Tomás López, Ariel Kippes y Rodrigo Sayavedra; Hernán Da Campo (77' Patricio Vidal), Juan Ignacio Pacchini (35' Lautaro Lovazzano), Franco Perinciolo (66' Iván Mendoza) y Lautaro Bellegia; Agustín Lavezzi (77' Rafael Sangiovanni) e Iván Sandoval (66' Francisco Naued). Sup: Diaz, Mayola, Miceli y Obregón. DT: Pablo Vicó.

No hubo goles.

Amonestados: Bieler, Soloa (AR), Da Campo (B).