Tras el parate, dos seguidos de visitante

El venidero fin de semana no habrá fútbol de la Primera Nacional debido a la realización de las PASO nacionales, motivo por el cual el torneo en la Zona B disputará la fecha 26 el fin de semana del 18 al 20 de agosto, aunque todavía no están confirmados los días de los encuentros. Lo cierto es que Atlético de Rafaela visitará en esa jornada a Estudiantes de Caseros, y que en la fecha 27 volverá a ser visitante frente a Aldosivi de Mar del Plata.

A todo esto, el plantel celeste tendrá algunos días de descanso, ya que retomará los entrenamientos el miércoles a las 16 en el predio del "Tito Bartomioli".



MAIPÚ ÚNICO PUNTERO

Aprovechando el empate del sábado de Chacarita con Tristán Suárez, el Deportivo Maipú de Mendoza quedó este domingo como único puntero del grupo al derrotar a Ferro Carril Oeste como local por 1 a 0 con gol de Gonzalo Klusener.

También ganó su escolta, Independiente Rivadavia, que en su estadio superó de igual modo 1 a 0 a Riestra con tanto del goleador Arce. Además, Mitre de Santiago del Estero se impuso como local por 2 a 0 a Atlanta con goles de David Romero, de penal, y de Gastón Díaz.

Este lunes se medirán Aldosivi vs. Estudiantes (a las 18) y Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba (a las 21).

Por la Zona A, los resultados fueron: Guillermo Brown 3 - San Martín de Tucumán 0; Defensores Unidos 0 - Nueva Chicago 0; San Martín de San Juan 2 - All Boys 0 y Patronato 3 - Dep. Morón 2.