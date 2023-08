Se inauguraron las muestras de los artistas Peirone-Borletto y Menardi

El viernes por la noche, alrededor de las 20:00, el Complejo Cultural del Viejo Mercado se llenó de público expectante. Allí, se inauguraron dos muestras muy esperadas e interesantes, no solo por su composición, sino también por los artistas.

Por un lado, se presentó la muestra conjunta de Ricardo Peirone y Gustavo Borletto denominada “Color nuestro”, en la sala III. Esta exposición muestra la producción y el diálogo de dos artistas locales, en dos disciplinas visuales distintas pero a la vez cercanas (pintura y fotografía), de dos generaciones y con recorridos personales diversos que se nutren entre sí indefectiblemente, en torno al arte y su historia en general, y a través de un contacto sensible con las variables del color.

“Encuentro. Conversación. Binomio. En cada conjunto de obras, en una muestra, siempre hay una parte velada; un significado detrás, una condensación de sentidos”, explica el texto de la muestra.

Por otro lado, a tan solo unos metros, en la sala II, se inauguró “Hilos y Memorias” del artista local Alberto Menardi, con el apoyo curatorial de Norma Fenoglio.

La muestra reúne una serie de bordados agrupados en tres núcleos: el decorativo, donde el bordado aparece como algo funcional ligado a la técnica aprendida de niño en la escuela de monjas y junto a su padre sastre; homenaje a Madres y a compañeros desaparecidos, como recuerdo del período en el que estuvo detenido como preso político en la cárcel de Córdoba y el bordado se convirtió en una herramienta de supervivencia enhebrando hilos pacientemente extraídos de una toalla en una aguja hecha con el alambre de una escoba; y el núcleo relacionado a su entorno personal e intereses por las plantas y las flores que son fuente de inspiración para sus obras.

Durante la inauguración, el público se acercó a la sala principal del Viejo Mercado. Entre abrazos, charlas y reencuentros, los artistas locales disfrutaron del acompañamiento de su familia, amigos y colegas. Cabe destacar la presencia del intendente Luis Castellano, del secretario de Cultura, Claudio Stepffer, del concejal Juan Senn y de las autoridades del CCVM.

Sin dudas, la decisión de inaugurar estas obras en el mismo horario y lugar no fue casual. De este modo, Ricardo Peirone y Alberto Menardi se encontraron, después de más de 20 años, compartiendo su faceta artística. Como personalidades históricas e importantes para la ciudad, brindaron, cada uno desde su lugar, el apoyo necesario para la cultura y la educación. En su gestión, Menardi como secretario de Educación y Cultura, y Peirone como Intendente -desde 1995 hasta 2003-, apoyaron el crecimiento artístico y cultural de Rafaela. El tiempo se empeñó en unirlos nuevamente, pero esta vez como artistas: Peirone, desde el óleo, y Menardi, desde el bordado, demuestran una búsqueda exhaustiva de paletas de colores y de tonos. Gustavo Borletto se suma desde la fotografía en la muestra de Ricardo para nutrirla desde el diálogo conjunto. En su caso, dos generaciones diferentes se unen a través del arte para jugar con ambas disciplinas.

Es esa noche especial, Ricardo expresó su gratitud: "Gracias a la gente del CCVM. Me alegro de haber podido abrazar a viejos amigos, a quienes tengo siempre en mi corazón". Por su parte, Menardi agregó: "Nos vuelve a juntar la vida, volvemos a estar compartiendo este espacio, la cultura, esto que genera el CCVM. Agradecer profundamente a quienes me han apoyado y han ayudado a caminar en algo que yo realmente no pensé que podía hacer. No me considero artista, sino que siento pasión. Estando preso había que hacer algo para seguir sintiéndose libre".

El secretario de Cultura, Claudio Stepffer, dedicó también unas palabras al Intendente y reafirmó que esto es una "decisión política". Además, resaltó el espacio del Complejo Cultural, que durante la gestión de Luis Castellano se transformó en lo que es hoy. En 2024 cumple 10 años, ya que su inauguración oficial fue en el año 2014.

En diálogo con LA OPINIÓN, Alberto Menardi comentó: "Estoy muy contento, muy agradecido a la cantidad de personas que estuvieron acompañando la inauguración de las muestras, por el afecto recibido, por la valoración que muchísima gente, desde distintos sectores del arte y de la cultura, han tenido sobre la muestra, que tiene ciertas características. Es la primera vez que un rafaelino se presenta con este tipo de bordado mostrando lo que viene haciendo desde hace un tiempo largo. La muestra se llama 'Hilos y memorias' y eso tiene una razón. Son hilos que me vienen atravesando desde hace mucho tiempo mi historia personal y la memoria es una cuestión esencial. Sin memoria no somos nada. Estoy muy satisfecho por la recepción y la manera en que las personas que acompañaron la inauguración me devolvieron su apreciación. Mucha gente sabía de mí pero no sabía que detrás de este personaje, aparecía alguien que podía dedicarse a bordar".



“Hilos y memorias” se podrá visitar de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544), con entrada libre y gratuita. Estará expuesta hasta el 24 de septiembre.

"Color nuestro" se podrá recorrer de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00, hasta el 24 de septiembre, con entrada libre y gratuita. Cuenta con el apoyo de la Asociación de Amigos del MMAUP y de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.