Dos detenidos al querer robar en una vivienda

En la noche del sábado -a las 20.30-, personal de Agrupación Cuerpos y de la GUR tomaron conocimiento que personas desconocidas habrían saltado unas rejas al interior de un domicilio de calle Dentesano al 600 -barrio Alberdi-, donde vive una mujer de 62 años, y uno de los individuos habría quedado del lado de afuera haciendo de “campana”.

En el lugar, los actuantes divisaron a dos individuos, dándoles la directiva que salgan a la vía pública.

Uno de ellos salió y fue aprehendido, en tanto que el otro se dio a la fuga por los techos de las viviendas del lugar, descartando a su paso una mochila que contenía una barreta, guantes, un destornillador, una campera y un teléfono celular; por lo que comenzaron un seguimiento y tras varios minutos lograron dar con dicho sujeto.

Procedieron así al traslado de los mismos, tratándose de un hombre de 36 años identificado como Matías Gabriel C., domiciliado en barrio Virgen del Rosario; en tanto que el otro fue identificado como Gustavo C., de 47 años, domiciliado en barrio Sarmiento; a sede de Comisaría 1ª por razones de jurisdicción. También secuestraron elementos de interés para la causa y comunicaron al Fiscal en turno los pormenores, por lo que este ordenó la detención de los sujetos.

Cabe destacar que Matías C. tenía en su poder un celular, una linterna picana, un juego de 11 llaves limadas aptas para distintas cerraduras.