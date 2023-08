Rusia frenó cualquier negociación por la paz

MOSCÚ, Rusia, 7 (Reuters). - El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, aseveró que Moscú no necesita dialogar de paz con Ucrania hasta que ella no lo pida de rodillas, al comentar la reunión de una treintena de países celebrada en la ciudad saudí de Yeda para buscar una próxima solución al conflicto.

El también expresidente, uno de los principales halcones de Rusia, afirmó respecto a la reunión de Yeda que "es difícil llegar a un acuerdo para poner fin a una guerra".

"La participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede, no permite tomar en cuenta el contexto histórico. Y es el siguiente: Ucrania no existía como país antes de 1991. Es una esquirla del Imperio ruso", dijo.

Concluyó que también es necesario "tomar en cuenta la realidad actual", que en su opinión radica en que "Ucrania está en una fase de semidescomposición y parte de sus territorios retornaron a Rusia".

"El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes, tiene oportunidad para el éxito. El resto, ninguna", concluyó.

Tras las frustradas negociaciones de paz de Estambul de abril de 2022, Rusia se opone al diálogo con Ucrania para poner fin al conflicto. Ucrania, por su parte, exige como condición para el inicio de las negociaciones la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, que incluirían la anexionada península de Crimea, liberación de todos los prisioneros de guerras y considerables reparaciones, algo que Rusia considera inadmisible.