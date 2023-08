Rodríguez Larreta se mostró con Pullaro y Viotti al visitar Rafaela

Protagonista de una interna cuyo resultado es una incógnita, Horacio Rodríguez Larreta visitó ayer Rafaela acompañado por el candidato a gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, su compañera de fórmula, Gisela Scaglia y el postulante a intendente, Leonardo Viotti en el marco de una extenuante gira: el mismo día estuvo en Santa Fe, San Cristóbal y Reconquista.

Entusiasmado después de compartir el almuerzo en Tres56 donde debió atender múltiples pedidos de fotos y selfies, Rodríguez Larreta comenzó la conferencia de prensa en el Hotel Parra con elogios para la ciudad. "Vengo a lugares como este, que tienen la energía que queremos, que soñamos; industria, trabajo, el agro, potencia y fuerza. Por eso vamos a trabajar para que todas las ciudades argentinas sean como Rafaela", expresó con Viotti sentado a su derecha y Pullaro a su izquierda.

Anclado en su perfil dialoguista, el candidato presidencial fue consultado sobre la decisión de compartir el bunker para esperar los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo. Una vez más evitó el conflicto al sostener que "siempre he trabajado para la unidad, jamás me han escuchado una crítica personal a alguien de Juntos por el Cambio" y aclaró que no lo hace "incluso, cuando lo puedan hacer conmigo". Con las prioridades claras, que es derrotar al kirchnerismo y llegar al gobierno, Rodríguez Larreta enfatizó que "para mí es natural que el 13, el 14 o cualquier otro día estemos juntos".

"En cuanto a los desafíos que tiene Argentina, es una pregunta amplia. Es lograr que la situación que vemos en Rafaela, la podamos llevar a toda la Argentina: una ciudad con empuje, con industria, con trabajo, con campo también, con mucho potencial y fuerza. También, como ciudad, puede estar mejor: hace muchos años que gobierna el mismo sistema y creo que es un buen momento para el cambio. También es un gran impulso para el cambio la elección de Maximiliano y Gisela", dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generoso con los gestos políticos.

El otro tema obligado e inevitable en la provincia de Santa Fe es el de la inseguridad. "Hay que enviar a Gendarmería a las partes calientes donde se vende droga, no solo en Rosario, sino en la parte Oeste del Conurbano. La fuerza tiene que estar unificada: hay que tener un mando único" explicó. "Cuando Maxi Pullaro fue ministro de Seguridad de Lifschitz, los homicidios bajaron a la mitad y cuando se fue, se duplicaron. En mi gestión, tenemos el crimen más bajo de la historia en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que le cambia la vida a la gente. Por eso ya lo charlamos con Maxi y también con Leo, porque hay cosas que le cambian la vida a la gente en una ciudad", afirmó. Rodríguez Larreta. En este sentido, señaló que "es necesario que haya un cuidado del ambiente, que haya una buena comunicación, una buena iluminación, por eso, es tan importante el trabajo en equipo, desde diciembre lo vamos a hacer".

En cuanto a la problemático social y económica, el candidato presidencial de Juntos por el Cambio responsabilizó al Gobierno por el aumento de la pobreza del 34,2 al 38,7% de la población según los datos del INDEC divulgados el viernes. "El aumento de la pobreza es una consecuencia más del fracaso del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Fracasaron. Y lo sufren millones de argentinos, y millones y millones de chicos", enfatizó. En la misma dirección, Rodríguez Larreta consideró que "los jubilados están cobrando una jubilación en términos reales, un 30% más baja de cuando comenzó este Gobierno, es el más brutal ajuste que hemos visto en mucho tiempo".

En cuanto a la lucha contra la inflación, sintetizó que es necesario comenzar con la reducción del gasto público, tener como meta alcanzar el déficit cero y luego continuar con cero emisión. Sin embargo, no prometió recetas mágicas. "Los cambios se van a empezar a ver desde el primer día. Lo más importante, es que vamos a mostrar claramente cuál es el rumbo, hacia dónde vamos, cuál es el plan, previsibilidad. Pero que quede claro que no hay soluciones mágicas. Para bajar la inflación, si solamente hacemos un plan de estabilidad y no lo acompañamos con un plan de desarrollo, no te quepa ninguna duda que al año, año y medio vamos a volver a tener inflación. Así fue el plan Austral. Hay que aprender de la historia Argentina y ver cómo lo hicieron otros países. La Argentina necesita una planificación y una visión integral: si arreglamos la economía pero no la educación, en unos años nos quedamos sin la ‘nafta’, que es el capital humano. Los cambios, tienen que permanecer en el tiempo", explicó.

"Acá hay que trabajar, trabajar y trabajar. Por eso valoro los perfiles de personas como Leo, de trabajo, que conoce los temas de Rafaela, que se arremanga, que tiene una visión y un plan para la ciudad. Ni hablar de Maxi, ganó la elección en base a su perfil de laburo, más laburo, más laburo. Recorrió toda la Provincia, conoce los problemas del territorio y durante la campaña fue a contarle a los santafesinos cuáles eran las soluciones a esos problemas", afirmó Rodríguez Larreta decidido a consolidar equipo con los candidatos a gobernador de Santa Fe y a intendente de esta ciudad.

Por su parte, Pullaro anticipó que en los próximos días integrantes de su equipo de seguridad visitarán Rafaela para reunirse con Viotti para abordar la problemática y avanzar en el desarrollo de propuestas y acciones. "Con Leo tengo una amistad de muchísimos años y estoy muy contento de que él vaya a ser el próximo intendente de Rafaela y quiero, desde lo más profundo del corazón, trabajar con él para que la ciudad pueda seguir creciendo. Él vino la semana pasada a nuestras oficinas en Santa Fe para tener una reunión con nuestros equipos. Nos trajo la preocupación por la seguridad. Nuestros equipos están trabajando en una planificación para las áreas urbanas y se van a juntar con los equipos de Leo, para poder trabajar conjuntamente", indicó.

Como en otras oportunidades, Pullaro ratificó que "todas las obras que licitó el Gobernador Perotti, van a ser terminadas, esta es una zona en donde hubo muchas, serán terminadas en los plazos de los pliegos licitatorios".