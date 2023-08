Atlético va por su cuarta victoria en fila de local ante Brown de Adrogué

Cuando empezaba a preocupar la falta de regularidad y los reiterados pasos en falso del equipo como local, una sucesión de resultados favorables volvió a encender las ilusiones de Atlético en la recta final de una etapa que será determinante para las aspiraciones de la "Crema".

Sus tres victorias en cadena lo vuelven a posicionar en un lugar expectante y con sólidas chances de acceder al Reducido, el objetivo al que la "Crema" estará apuntando todos sus cañones en esta instancia de la Primera Nacional.

Después de caer sin atenuantes en su propia cancha ante Flandria, en una labor de nivel preocupante, los dirigidos por Ezequiel Medrán recuperaron el terreno perdido con una victoria tan justa como necesaria contra Ferro.

En el histórico y siempre difícil reducto del barrio porteño de Caballito, el golpe de timón fue tan evidente, que los tres puntos no solo se constituyeron en una preciada recompensa, sino en una inyección anímica cuando empezaban a flaquear las expectativas.

Después, claro, no había que volver a fallar en el Monumental. Y si bien pudo lograrse una victoria ajustada y extremadamente compleja, pudo saldarse en buena medida esa materia pendiente de festejar ante su gente.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue el rival de turno y el segundo festejo al hilo se plasmó, al igual que ante los "verdolagas", por un exiguo 1 a 0. Una diferencia apretada, pero al mismo tiempo tranquilizadora, porque se lograba recuperar solidez en defensa, algo siempre necesario para comenzar a edificar buenos resultados.

Y para certificar la levantada, nada menos que un compromiso de riesgo frente a Quilmes, en el estadio del "cervecero", el equipo demostró personalidad y la capacidad que muchas veces se le reclamó, para terminar ganando en una producción más que interesante.

Con un gran funcionamiento colectivo y algunas tareas individuales que son siempre importantes para sacar provecho de las situaciones propicias. El resultado final, de 2 a 1, para el "Celeste", no admitió discusiones.

Esta tarde, se verá las caras frente al complicado Brown de Adrogué, el equipo del "Bigotón" -Pablo Micó- que llegará a Rafaela para hacérsela difícil a la "Crema".

Será una excelente oportunidad para que Atlético pueda estirar su mejor racha de esta temporada, en un momento donde todos se empiezan a jugar cosas importantes.

Un resultado positivo le otorgará la chance de seguir acercándose al Reducido y el equipo lo sabe. Como también es consciente que un traspié lo obligar a comenzar a remar en el tramo final de la competencia.



CONCENTRADOS

Para el compromiso de esta tarde, el cuerpo técnico que lidera Ezequiel Medrán, convocó a los siguientes futbolistas: Marcos Peano, Mayco Bergia, Agustín Bravo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón, Gastón Tellechea, Federico Torres, Thobias Arévalo, Matías Fissore, Manuel Ignacio Lago, Nicolás Laméndola, Alex Luna, Ayrton Portillo, Facundo Sola, Matías Valdivia, Gino Albertengo, Agustín Bianciotti, Claudio Bieler y Nazareno Fúnez.