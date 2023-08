Cálculos y proyecciones que hacen en el mercado

Por José Calero



Con el dólar ubicado en la franja de los 570 pesos y sin reservas en el Banco Central, los principales operadores del mercado proyectan que el ruido cambiario acompañará todo el proceso electoral, más allá de la llegada de fondos enviados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En caso de que el Directorio del organismo finalmente apruebe el envío de unos US$ 7.500 millones a través de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del organismo, el escenario de reservas es tan escaso, que las consultoras observan que el poder de fuego del BCRA se verá cada vez más menguado.

"Creemos que la estrategia de corto plazo será la combinación entre un fuerte cerrojo de las importaciones y una aceleración del crawling peg (depreciación diaria del peso)", señala un reporte de la Consultatio titulado "Agotando los cartuchos". Y subraya que en la última semana el ritmo de devaluación diario se elevó al 9,2% mensual.

Esto indica que, ante el pedido del Fondo Monetario por profundizar la depreciación del peso para acumular reservas, el ministro de Economía, Sergio Massa, habría convenido con el Banco Central en encarar un reacomodamiento más enérgico del dólar.

El informe de Consultatio señala que esta jugada tendrá impacto en la actividad económica, y proyecta que el Producto Bruto caerá este año un 2,5%, y que el grueso de la baja se concentrará en el tercer trimestre del año. "Demorar el ajuste no es gratuito e implicará un mayor ajuste para la próxima gestión", señala además el reporte de Consultatio.

Por su parte, un informe de la Delphos Investment advierte que "el anuncio del acuerdo alejó la posibilidad de atrasos con el organismo, pero no despejó el panorama financiero del gobierno, que debió recurrir a instrumentos creativos". Y proyecta que "la volatilidad financiera post PASO será otra prueba para el actual esquema económico del gobierno, cuya magnitud que dependerá de la lectura que el mercado haga de los resultados".

"Habrá que seguir monitoreando de cerca el ritmo de devaluación la semana que viene para confirmar si estamos en presencia de un cambio de pendiente en la administración del tipo de cambio", indica el reporte, al coincidir en que la depreciación del peso se aceleró al 9,3% mensual.



CÓMO ESTÁ EL MERCADO

En cuanto al mercado bursátil, un informe de Balanz señala que el Merval "se diferenció del resto de los índices bursátiles de la región y retrocedió en el último mes, aunque mantiene el podio en términos de retornos en el acumulado del año".

"Cierta toma de ganancia, acompañado por el menor dinamismo de los mercados globales nos ayudan a entender la dinámica local del último mes. El rally de activos a nivel internacional encontró signos de moderación en el último tiempo y presentan focos de tensión a medida que las tasas de largo plazo de la curva de rendimientos en Estados Unidos suben", explica.

El Merval acumula un retorno de 39,2% en dólares oficiales (28,9% medido al contado con liquidación), muy por encima del promedio regional de 17%, lo que es posible que haya incorporado cierta cautela de los inversores para extender las subas, acompañado por la toma de ganancias, señala.

"Aunque miramos con atención los eventos internacionales, creemos que el escenario electoral de cara a las PASO será el principal dinamizador de los precios en lo que sigue", proyecta el informe de Balanz. (NA)