Índice Pick-up imparable: las camionetas nacionales ya cuestan hasta 25 millones

La relación entre la inflación y los precios de los autos suele ser muy dinámica. Por eso en un contexto de alta inflación como el actual, hacer un seguimiento de precios de las “chatas” puede ser una muy buena medida de referencia.

Las camionetas de fabricación nacional ya cuestan hasta 25 millones de pesos, esto se desprende del índice que realiza todos los meses un sitio web especializado en la industria automotriz de la Argentina.

Para este estudio se toman los precios de lista de cada una de las terminales, por lo que los valores finales pueden ser mayores debido a los sobreprecios que se acostumbran en el rubro.

Los valores de lista se duplicaron en un año, según el "Índice Pick-up" de agosto.

En julio, entre los vehículos más vendidos de la Argentina, tres fueron pick-ups de producción nacional: Toyota Hilux (Zárate), Ford Ranger (Pacheco) y Volkswagen Amarok(Pacheco). Estos modelos son los que, en la práctica, llevan la delantera en cuanto a referencia de precios del mercado.

Al estar exentas de impuestos internos y ser de fabricación local, las pick-ups nacionales no están sujetas a las distorsiones impositivas ni a las restricciones aduaneras que padecen otros productos: el precio lo imponen el mercado, la competencia, los impuestos (menores que en otros productos, pero influyentes de todos modos) y el tenaz ritmo de la inflación.

Por eso, en el sitio especializado Motor1 Argentina actualizaron el Índice Pick-Up que mide la velocidad a la que avanza la inflación en el mercado automotor argentino. El índice aumentó en 1 millón de pesos con respecto a julio. Ese texto ya quedó muy viejo. Con la lista de agosto, las versiones tope de gama de las chatas locales rompieron por primera vez la barrera de los 25 millones.

Ese triste récord le corresponde a las Volkswagen y Ford fabricadas en Pacheco, y Toyota producidas en Zárate: la Amarok V6 Black Style cuesta 25.662.450 pesos, la Ford Ranger V6 Limited Plus tiene un valor de 25.568.000 pesos y la Hilux GR-Sport IV tiene un precio de lista de 25.545.000 pesos.

En julio de 2022, trece meses, costaban menos de la mitad: doce millones. Siembre hablando de precios de lista. Debido a la falta de stock y las demoras en las entregas, las denuncias de abusos con los precios son cada vez más frecuentes.

Las diez pick-ups nacionales más caras por sus precios de lista que se venden en la Argentina son las siguientes:



EL ÍNDICE PICK-UP

Top 10 de las pick-ups argentinas más caras

1. VW Amarok V6 258cv Black Style AT 4Motion: 25.662.450 pesos

2. Ford Ranger V6 Limited Plus AT 4WD: 25.568.000 pesos

3. Toyota Hilux GR-Sport IV:25.545.000 pesos

4. VW Amarok V6 258cv Extreme AT 4Motion: 25.537.20 pesos

5. VW Amarok V6 258cv Highline AT 4Motion: 23.865.850 pesos

6. Toyota Hilux 2.8 TDi Conquest AT 4x4: 22.815.000 pesos

7. Toyota Hilux 2.8 TDi SRX AT 4x4:22.724.000 pesos

8. Ford Ranger 2.0 Limited AT 4x4:21.869.000 pesos

9. VW Amarok 2.0 TDi 180cv Highline AT 4Motion: 21.769.600 pesos

10. Nissan Frontier Pro-4X AT 4x4:21.337.300 pesos



PRODUCCIÓN NACIONAL

CON DATOS POSITIVOS

La producción nacional de vehículos alcanzó las 49.254 unidades, es decir, 11,9% por sobre el volumen de julio de 2022 y un 8% menos que junio, informó la cámara ADEFA. El sector resiste la escalada de precios, que duplicó el precio de los autos en el último año.

Las automotrices exportaron 28.663 vehículos, es decir, un 25% más respecto del mismo mes del año pasado y fue 23,1% superior al volumen que se registró en junio. En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 30.928 unidades en julio, 5,1 % por sobre los volúmenes del mismo mes del 2022 y un 29,9 % menos respecto de junio.

Con 18 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron más que en igual mes del 2022. La actividad de julio se ubicó por debajo del desempeño del mes anterior como consecuencia del receso de vacaciones de invierno que tomaron varias de las asociadas.

"Más allá de temas estacionales, al analizar el cierre de los primeros siete meses, el sector registró un crecimiento acumulado del 19,9 % y 10,9 % en producción y exportación, respectivamente", señaló el presidente de ADEFA, Martín Galdeano.

"Desde ADEFA continuamos monitoreando el impacto de las últimas medidas y dialogando con las autoridades con el objetivo de contar con procedimientos de implementación y potenciales modificaciones que eviten afectar la continuidad del proceso productivo y la competitividad exportadora del sector", agregó.

En materia de comercio exterior, las terminales en su conjunto exportaron 28.663 unidades durante julio y registró un incremento de 25,0% en comparación con el mismo mes del año pasado y un alza de 23,1% frente a junio anterior.

Entre enero y julio, las terminales automotrices exportaron 180.707 unidades, un 10,9 % más respecto de las 162.986 unidades que se enviaron a diversos mercados en el mismo período de 2022.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el reporte de las empresas registró que en julio se comercializaron a la red comercial 30.928 unidades, un 5,1 % por sobre el volumen de julio de 2022 y registró una caída de 29,9 % respecto de las entregas del mes anterior.

Entre enero y julio se comercializaron a los concesionarios un total de 237.789 unidades, un 12,9 % más respecto de las 210.665 unidades que se entregaron en el mismo período del año pasado. (NA)