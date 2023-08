9 de Julio buscará hoy ante su gente una victoria que le otorgue mayor tranquilidad

Otro duelo clave, quizás no tanto como el de Misiones, pero sí importante asumirá 9 de Julio este domingo cuando reciba desde las 19:00 a Juventud Antoniana de Salta en el duelo correspondiente a la 25ª fecha del Federal A. El cotejo se disputará en el "Germán Soltermam" con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers.

Afianzado en su fortaleza del Coloso, el León aspira a sumar tres puntos que lo vayan alejando de la zona peligrosa de la Zona 4. El equipo rojiblanco tiene un punto de ventaja sobre Crucero del Norte y está a dos puntos de su rival de hoy, por lo que si gana tendría dos equipos por debajo de cara a la siguiente jornada.

La escuadra de Maximiliano Barbero transita un momento de cierta irregularidad en la competencia, lleva tres partidos sin victorias con una derrota y dos empates, pero a la vez en casa de los últimos seis partidos ganó cinco y empató uno. En la última presentación tenía prácticamente ganado el partido en Misiones y se le escapó en el final nuevamente por las desconcentraciones defensivas que lo han condicionado a lo largo del torneo.

El elenco juliense, por contrapartida a esas falencias en el fondo, le contrapone ahora el buen presente de Maximiliano Ibáñez en el ataque, a quien se le ha abierto el arco. En la medida que lo puedan acompañar un poco más en la cuota goleadora los demás componentes de la estructura ofensiva, las posibilidades del equipo rafaelino serán más notorias de seguir sumando puntos.



EL EQUIPO LOCAL

Barbero definirá el once titular en las horas previas al encuentro, luego del entrenamiento realizado este sábado. El poco tiempo de trabajo para encarar el compromiso teniendo en cuenta que jugó el miércoles en Misiones, determina que sea imperioso evaluar la recuperación física del plantel.

De estar todos los jugadores en plenitud, es probable que se repita la formación que igualó 2 a 2 ante Crucero del Norte. No obstante, hay algunos jugadores que vienen tomando ritmo como Maximiliano Aguilar, que podrían tener la oportunidad de volver a la titularidad. O el mismo Braian Peralta.

Por el lado del rival, hace pocas semanas que el entrenador Adrián Gorostidi se hizo cargo del equipo y en su última presentación empató 1 a 1 de local ante Juventud Antoniana de Salta. Desde aquella provincia llegaron noticias sobre una complicada situación institucional nuevamente en el elenco antoniano, donde su presidente amagó con renunciar en la semana.



PROTAGONISTAS

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco. Cuarto árbitro: Nicolás Sosa.

Horario: 19.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López o Maximiliano Aguilar y Agustín Costamagna o Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: M. Barbero.

Juventud Antoniana: Hugo Acevedo; Santiago Strassorier, Martín Albarracín, Facundo Ruiz y Jorge Velazco; Claudio Burgos, Agustín Favre, Martín Esparza y Matías Pato; Enzo Vargas y Juan Perillo. DT: Adrián Gorostidi.



OTROS PARTIDOS

Este domingo, además del "9" y Juv. Antoniana, jugarán: a las 17 Sarmiento vs. Gimnasia y Tiro (Lucas Cavallero) y Central Norte vs. Crucero del Norte (Francisco Acosta). A las 20 Sol de América vs. Boca Unidos. Libre: San Martín.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 40; Sarmiento,Boca Unidos y Sol de América 31; Central Norte 30; San Martín 27; Juventud Antoniana 25; 9 de Julio 23 y Crucero del Norte 22.