Los Pumas cayeron de locales antes de viajar al Mundial contra Sudáfrica

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió por 24 a 13 frente a Sudáfrica, en un test match previo al Mundial de Francia, que se disputó ayer en el estadio de Vélez Sarsfield.

El equipo argentino empezó de buena manera el encuentro, y pese al penal convertido por Mannie Libbok, luego se recompuso y se fue al descanso con una ventaja de 10-3, gracias a un try de Gonzalo Bertranou, la posterior conversión de Emiliano Boffeli, y su penal.

En la segunda parte, al minuto, los Springboks empataron el partido con la anotación de Makazole Mapimpi y la conversión de Libbok.

Luego, recuperaron la ventaja con el try de Canan Moddie y se pusieron 15-10.

A pesar del penal convertido por Emiliano Boffelli a los 11' para achicar distancias, el match se le hizo cuesta arriba al elenco argentino, que no pudo hacer nada ante una Sudáfrica que pudo seguir aumentando la brecha gracias a tres penales convertidos por Libbok.

La noticia decorosa de la tarde en Liniers fue el ingreso de Agustín Creevy a los 31' de la segunda etapa. Con este ingreso, el hooker alcanzó su test match número 100 con la camiseta de Los Pumas, un hito histórico en la historia del rugby argentino.

Ahora, el equipo de nuestro país se preparará para lo que será el inicio de su participación en el Mundial de Francia, donde debutará ante Inglaterra el 9 de septiembre en Marsella. Luego, jugará contra Samoa, Chile y Japón en el maro del Grupo D.

En el representativo nacional ingresó como titular el rafaelino Pedro Rubiolo.

Se jugó en el estadio "José Amalfitani" del barrio porteño de Liniers, con las siguientes alineaciones:

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Pedro Rubiolo, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Juan Martín González, Santiago Grondona; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero; Martín Bogado. HC: Michael Cheika.

Sudáfrica: Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Thomas du Toit; Jean Kleyn, Marvin Orie; Deon Fourie, Franco Mostert, Jasper Wiese; Cobus Reinach, Manie Libbok; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am, Canan Moodie; Damian Willemse. HC: Jacques Nienaber.