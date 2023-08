Hoy festeja el "doctor" de nuestras mascotas

Este domingo 6 de agosto es una fecha muy especial, sobre todo para los amantes del reino animal y para los que tienen mascotas, porque se celebra el Día del Veterinario en la Argentina y del ingeniero agrónomo (los profesionales del ámbito agropecuario), una jornada impulsada para rendirle homenaje a quienes se dedican a trabajar ayudando y cuidando a los animales. Y como si fuese un médico de cabecera, ellos también cumplen un rol importante en nuestras vidas, porque son los "salvadores" de nuestras mascotas, ya sea un perrito, un gatito, un pajarito o un pececito...¿quién no ha ido alguna vez a una veterinaria o a visitar a un veterinario, ya sea por urgencia o una consulta, o una vacuna o para comprar alimento balanceado y algún collar o correa? Lo cierto es que son fundamentales para los pequeños y grandes animales y se merecen celebrar y tener esta jornada tan especial.

El Día del Veterinario se celebra en la Argentina cada 6 de agosto a partir de 1983 por un decreto nacional que lo estableció en conmemoración de la primera clase que se dio en esa carrera universitaria. Esto ocurrió cuando comenzaron a impartirse las clases en el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, ubicado en la localidad de Llavallol, provincia de Buenos Aires, dentro del predio de Santa Catalina. Tiempo después, el Instituto se mudaría a la ciudad de La Plata y se transformaría en lo que es la actual Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de esa ciudad.

Como bien se sabe, la función primordial que cumplen los veterinarios es cuidar y resguardar la vida de todos los animales del planeta, ya sean los que están domesticados o bien los que viven en modo salvaje. Aunque esta profesión también consiste en la prevención de enfermedades que se transmiten entre los animales y que pueden contagiar a las personas. A si vez, es importante destacar que en la misma fecha se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo, en homenaje a la profesión y como recuerdo al mismo hito educativo.

En la Argentina hay actualmente más de 25.000 profesionales veterinarios que ejercen esta tarea a diario, en las distintas y maravillosamente diversas facetas de su labor. Perros, gatos, vacas, toros, caballos, caprinos, pollos y animales silvestres, laboratorios, salud pública, alimentos, elaboración de medicamentos, etc. No importa la especie o el área de acción hay un veterinario para cada una de ellas.

Hay médicos veterinarios trabajando en la pureza del agua que bebemos y médicos veterinarios en las secciones de criminalística de muchas policías argentinas, el médico veterinario está presente desde el primer vaso de leche que tomamos hasta el último vaso de agua que clausura la jornada. En cada alimento hay un médico veterinario presente y su accionar se manifiesta sin duda desde el afecto de nuestro animal de compañía hasta la salud pública como parte fundamental de ella.



¿DE DÓNDE VIENE EL

VOCABLO VETERINARIO?

El origen de la palabra Veterinario, tiene como acepción más generalizada en el latín, en la Roma antigua, donde se la usaba para identificar a quienes se ocupaban de las dolencias animales. La palabra que provendría de la raíz latina Vetus (viejo) y citaría al especialista que se ocupaba por entonces de las “bestias de carga o viejas”, o que se encontraban imposibilitadas de prestar servicio, militar, transporte o carga. Otros autores la dan como naciendo del vocablo veterien: “amigo de las bestias de carga” y si es amigo será quien las atienda. Mas allá de cualquier consideración la palabra veterinario siempre debería estar acompañada de la palabra médico ya que médico como palabra es originaria de “medea”: el que atiende o trata y si atiende o trata a bestias de carga por carácter transitivo lo hará con otros animales o sus relaciones. Todos estos argumentan de un modo irrefutable que no significa “el que se ocupa de las bestias de carga”, sino el que practica la medicina del ganado o animales enfermos.



PERFIL PROFESIONAL

Para ser veterinario, se necesita Interés por el bienestar animal; Fuerza emocional, no hay que ser impresionable. Se va a trabajar con animales muy enfermos, y a veces hay que sacrificarlos; dotes para la resolución de problemas y toma de decisiones; interés por la ciencia y la medicina; capacidad de observación y atención por los detalles para el diagnóstico de enfermedades; las habilidades prácticas para llevar a cabo el tratamiento; dotes de comunicación, por ejemplo, para trabajar con dueños de mascotas, granjeros y enfermeros veterinarios. Hay que ser capaz de explicar las cosas con claridad y dar consejos comprensibles; simpatía, comprensión y tacto; capacidad de calmar y tranquilizar a personas que están angustiadas; voluntad de mantenerse al día respecto a los avances de la ciencia y tecnología veterinarias, y respecto a la legislación pertinente.

Muchos veterinarios ejercen por cuenta propia, por lo que debe tener las dotes necesarias para dirigir su propio negocio. Ello incluye el uso de ordenador para mantener y actualizar los registros de pacientes y finanzas. Tener permiso de conducir es deseable, y a menudo esencial, para los veterinarios que trabajan en zonas rurales.