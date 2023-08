Capacitación de “Ojos en Alerta”

“Ojos en Alerta” es un programa que busca fomentar la seguridad ciudadana a través de una línea celular. Utilizando solo Whatsapp se puede informar de cualquier situación sospechosa que se presencie, alertando al centro de seguridad y poniendo a disposición la ayuda que se requiera. Para seguir dando a conocer y así potenciar el programa, en el Instituto Superior del Profesorado, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y Miguel Gómez, responsable a cargo de “Ojos en Alerta” estuvieron explicando su funcionamiento.

“En Rafaela tenemos más de 1650 manzanas, más de 256 cámaras, y contando la de los minibuses son 356, y sin embargo, faltan, por eso tenemos que seguir trabajando con estos programas de prevención”, inició su testimonio en la charla, Maximiliano Postovit. “Fue capacitación muy importante por los actores que participaron. Esto viene de una necesidad que se nos transmitió desde la Secretaría de Educación donde a través de reuniones que fueron teniendo con directivos de escuelas, estos manifestaron su preocupación por hechos de inseguridad en las afueras de las mismas. Entonces, qué mejor que con la Regional de Educación, con los directivos de cada una de estas escuelas, podamos tener una capacitación para que ello sea un factor de multiplicación de esta herramienta preventiva que es muy importante para la ciudadanía”.

Consultado por los números que viene manejando el programa, el secretario de Seguridad municipal indicó que “Actualmente ya tuvimos más de 250 capacitaciones, más de 4.000 adheridos, que son las personas que recibieron la capacitación y que a la vez se inscribieron. Hay mucha gente también que recibió la capacitación y no se adhirió, pero sabe que tiene el número para eventualidades. Y ese número, a la vez, también se viraliza porque sabemos que lo usan muchas más personas por fuera de las que hicieron las capacitaciones”. “Por eso insistimos tanto en que por lo menos tengan algún tipo de capacitación, ya sea intensiva, como nosotros vamos a hacer ahora, para luego poder explicarle al vecino qué es “Ojos en Alerta”, en qué consiste, cómo utilizarlo de manera correcta, y así poder optimizar los recursos municipales, que en definitiva, son los recursos de todos”. “Siempre con el Comando Unificado tratamos de optimizar todos los recursos disponibles y en ese sentido vemos que “Ojos en Alerta” es muy efectivo ya que tiende a reducir los tiempos de respuesta y justamente eso es lo que buscamos”, añadió Postovit.

El secretario de Seguridad completó su diálogo expresando que “Siempre que me toca opinar explico que el municipio se involucra en una temática muy compleja como lo es la seguridad, tema en el cual no tiene competencia directa, pero se involucra igualmente para tratar de respuesta a los vecinos”. La Guarda Urbana, el Centro de Monitoreo, “Ojos en Alerta”, la Escuela de Policía, el proyecto de “Vídeo Vigilancia Público-Privado”, que en breve se va a anunciar son todos programas municipales que trabajan sobre la prevención del delito. “Esperemos que trasciendan en el tiempo, porque son verdaderas políticas de Estado, que se crearon y que se concretaron. Esperemos que sea cual sea el signo político que esté en el futuro, podamos seguir manteniendo todo esto”, concluyó.