Se viene otra semanita "primaveral"

Faltan casi 7 semanas para la llegada de la primavera, seguramente la estación más linda, favorita de muchos, pero de a poco vamos entrando en "climax", porque da la sensación de que estas temperaturas algo templadas continuarán al menos unos días más. Igualmente, aún no hay que descartar por completo la llegada de las bajas temperaturas y de algunas jornadas frescas porque recién estamos transitando la mitad del invierno, con lo cuál las olas de frío intenso podrían regresar en las próximas semanas. De todos modos, la buena noticia para los rafaelinos es que este "falso veranito" o "primaverita" lejos está de querer irse y continuará al menos una semana más. Y el otro fenómeno climático que hace mucho no se da y que podría estar presente algunas horas son las lluvias. Pero vayamos por parte....

Luego de un sábado con la presencia de muchas nubes, en un día estable y dentro de todo agradable, donde el termómetro rondó entre los 20ºC y los 14ºC, y según el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se estima una jornada a pleno sol, con cielo despejado, e ideal para estar al aire libre, ya que se aguarda una máxima de 30ºC y una mínima de 10ºC, con lo cuál habrá que tener siempre en mano un buzo o una camperita para no estar tan desabrigados y evitar futuras congestiones. Posteriormente, para el lunes, el SMN indica que bajarán un poco las temperaturas, con una máxima de 18ºC y una mínima de 5ºC, pero con la presencia del astro rey como único protagonista del cielo, sin la presencia de nubes. Y ya para el martes están previstas algunas precipitaciones y desmejoramientos, sobre todo en horas de la mañana, con una máxima de 16ºC y una mínima de 8ºC. Mientras que desde el miércoles y hasta el viernes, las jornadas serán grises, con cierta nubosidad, sin la presencia de la inestabilidad, y con máximas y mínimas que oscilarán entre los 22ºC y los 8ºC.