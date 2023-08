Habrá un raid de inauguraciones de Perotti en todo el territorio provincial

Con la frase “nosotros en campaña, entregamos obras no palabras” el gobernador inició un intenso recorrido provincial, de cara a las elecciones del 10 de septiembre. Luego de dejar inaugurados los nuevos centros de monitoreo 911 de Rosario y de Santa Fe, hace una semana, donde incorporó la más moderna tecnología disponible en el país, Perotti salió a fortalecer, según sus propias palabras, “ese contacto directo que tuvimos desde el primer día en nuestra gestión, con los hombres y mujeres de toda la provincia”.

Perotti reiteró en cada acto en el que participó, que tiene previstas 500 inauguraciones de obras edilicias y viales, como así también de entrega de equipamiento tecnológico de última generación.

“Nosotros trabajamos, le damos más valor a los hechos que a las palabras y es así que lo vamos a seguir haciendo como diputados”, indicó Omar Perotti. Para el gobernador de Santa Fe, “la provincia no necesita de más discursos, necesita de más conectividad, más gasoductos, más acueductos, más rutas. Más caminos rurales”.

El mandatario provincial concluyó su alocución señalando que “Santa Fe necesita garantizar que el vínculo con el delito no vuelva nunca más”.

Trascendió que el gobernador Perotti dejará inauguradas en un maratónico y singular proceso, obras vinculadas a Educación y entre ellas nuevas escuelas, jardines de infantes en ambos tipos de establecimientos con nuevos equipamientos incluso con avanzados dispositivos tecnológicos que podrán utilizar los alumnos y alumnas desde el momento mismo de ser recibidas.

Por eso, habrá puesta en valor del programa Santa Fe Más Conectada y el acceso al servicio de Wifi en todas las escuelas. Es intención del gobernador, mostrar el cambio notorio en políticas de gestión con las anteriores y serán resaltados los gasoductos y acueductos que avanzan sin ningún tipo de contratiempo en toda la provincia generando un claro salto cualitativo en términos de acceso a mejores a condiciones de vida, producción y trabajo estableciendo un nuevo vínculo de arraigo para miles y miles de santafesinos en toda la extensión provincial.

Sólo en la semana que culmina hoy, el gobernador Omar Perotti inauguró obras por $ 3.000 millones en los departamentos Garay y San Javier, el pasado miércoles. En este caso, se trató de obras de pavimentación, repavimentación, dos jardines de infantes y un moderno hospital.

El jueves, Perotti inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°99 de Santa Rosa de Calchines. “Este es el jardín más grande de la provincia”, aseguró el gobernador, quien también dejó habilitada la obra de ensanche y repavimentación de un tramo de 11 km de la RPN°1, entre Helvecia y Cayastá. Ambas demandaron más de 1.200 millones de pesos. Durante la misma jornada, y la ciudad de San Javier, Perotti dijo que “somos el gobierno que ha realizado la mayor inversión en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”. Lo hizo al inaugurar el nuevo hospital de San Javier. Las refacciones tuvieron un valor de 323.401.781,16 pesos y se invirtieron 187 millones de pesos en equipamiento. También habilitó un nuevo Jardín de Infantes y la pavimentación de un tramo de la RP 87s.

Por otra parte, el pasado viernes, Perotti puso en marcha el programa Santa Fe Más Conectada en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°540, Camino de los Granaderos, ubicada en el barrio La Cerámica de la ciudad de Rosario. Allí dijo que “todos los días sumamos novedades, actualizaciones tecnológicas y reformas edilicias en instituciones educativas de los barrios populares”, afirmó en la oportunidad el gobernador, y remarcó la importancia de contar con una internet de alta calidad.

Un pequeño muestrario de la actividad que ocupará al gobernador Perotti en los próximos 30 días donde, como remarca ante cada micrófono que tiene delante de sí, tiene previsto realizar 500 inauguraciones para mostrar que “nunca hubo un gobierno que haya realizado más inversiones que el nuestro, en todo el territorio de la provincia”.