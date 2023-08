Otra vez alegría por Qatar

Parece que Qatar es un país decidido a darle alegría a Argentina, después del enorme campeonato de Messi y su ballet que vamos a disfrutar por toda la eternidad, ahora el Emir ayuda con un préstamo puente para que podamos cumplir con el FMI. El préstamo se materializó en DEG, la moneda del FMI por lo que podemos estimar que hay un guiño del organismo para no caer en cesación de pagos y no seguir perdiendo reservas del BCRA.

Sin embargo, esta ayuda es solo una refinanciación, que daría tiempo para llegar a las elecciones PASO, ya que no tendríamos más vencimientos en el mes de agosto con el Fondo. Pero luego de esto y a siete días de las elecciones, ¿qué podemos esperar?

El país lleva tres mandatos, es decir, más de una década, donde pasaron dos signos políticos diferentes, y donde estuvimos en todo el período sin crecimiento, es decir se generan actualmente menos bienes y servicios que los que se producían. También tuvimos déficit fiscal, esto significa que el gobierno, por propia decisión, gasta más recursos de los que le ingresan. En el mismo lapso, observamos también que el Banco Central que fue perdiendo reservas y maquillándolas para que no lo parezca, por ejemplo, tiene valuados los Bonos del Estado que posee en su poder a su valor nominal, cuando si los vendería, el valor de mercado es solo el 20% del mismo (¡tendría que contabilizar una pérdida del 80%!). También nuestra economía posee déficit de la balanza de pagos, esto significa que los ciudadanos gastan más en bienes y servicios extranjeros que los que les vendemos al mundo, influenciado fuertemente por el cepo cambiario, que afecta el precio relativo de las divisas, y por los pagos de compromisos asumidos con el exterior (deuda externa). Por otra parte, también se deterioró el valor del peso por abusos en la emisión, lo que nos genera inflación desbocada y profundización de la pobreza, que nuevamente aumentó según los datos frescos del INDEC.

Con estos tremendos indicadores no podemos esperar que, quien resulte ganador en la justa electoral, resuelva estos problemas de un día para el otro. Sin embargo, si posee voluntad de realizar cambios, ya que estos siempre conllevan sacrificios, pueden mejorarse las condiciones económicas generales y con ello las de los individuos que habitan y comercian en nuestro suelo. Sin embargo, el proceso desde que la macro economía mejora hasta que podemos sentirlo en nuestros bolsillos es lento y ahí se verá la capacidad de la política, para soportar sin caer en medidas electoralistas, como la de los ciudadanos para no volver atrás votando mandatarios populistas. Tengamos presente que las variables económicas comenzaron a deteriorarse antes de los tres mandatos mencionados, se empezó tomando medidas de dicho tinte populista, que son vendidas a la población como mejoras, pero no necesariamente lo son, solo son más fáciles de informar. Por ejemplo, hace 4 mandatos presidenciales, cuando se atrasaron de manera escandalosa, tarifas y algunos precios relativos como carne y leche, lo que no se pudo observar directamente, fue el cambio en la demanda relativa de otros productos. Es decir, al bajar artificialmente el precio de algunos productos, quedan ingresos de los ciudadanos para gastar en otros, pero ese aumento de demanda repercute en los precios relativos de esos productos a la vez que desincentivará la producción de los que perdieron precios. Tiempo después nos encontraremos con los mercados de precios artificialmente bajos descapitalizados, como los de lechería y hacienda y sin inversiones en los que prestan servicios públicos. Pero el daño no termina aquí, cuando se corrijan esos precios y retomen los valores de mercado, los ingresos de los individuos deberán pagar las más gravosas tarifas, dejando menos para los productos hacia donde fue la demanda cuando se retrasó artificialmente los precios. Luego, estos mercados que recibieron esa artificial demanda, deberán bajar los precios o disminuir su cantidad vendida, afectando las inversiones y el empleo de dichos mercados. Toda distorsión afecta la economía en dos tiempos, cuando se genera y cuando se corrige. Similar situación se vive con las contribuciones de los ciudadanos de las provincias que más aportan con los impuestos nacionales, principalmente retenciones a las exportaciones y que luego se redistribuye vía coparticipación, afectando a quienes más aportan y beneficiando a aquellos distritos que son más improductivos.

Por lo expuesto, no podemos esperar que quien asuma solucione todo de un día para el otro, solo lo puede decirlo en campaña, luego deberá sincerarse y trabajar para lograr el crecimiento sostenido de todos los sectores de argentina. Pero por ahora, nos vamos rumbo a las elecciones cantando: muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar…



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler