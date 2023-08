Habilidades técnicas más solidez emocional y social

Las corporaciones empresariales encontraron alternativas a nivel global que las ayudan a compensar las dificultades que el 77% aduce enfrentar para encontrar talentos. Ahora, en las búsquedas de personal procuran conjugar habilidades con cualidades de comportamiento para armar los cuadros determinantes en el corazón de su negocio.

La frase "escasez de talentos" ya está trillada en el ámbito de los cazadores de recursos humanos, lo que no significa desconocer que, en el actual panorama laboral, marcado por cambios demográficos y la creciente digitalización de las organizaciones, el talento continúa representando un recurso esencial para las empresas de todo el mundo.

Pero ya no viene en piezas únicas. Y a falta de individualidades, los seleccionadores optaron por ensamblar virtudes y compensar falencias a través de la formación de grupos, con lo que vuelve a cobrar forma la ponderación del grado de compenetración de objetivos del empleado hacia la empresa, que con el advenimiento de las nuevas generaciones había quedado relegada en las prioridades.

“Las personas son el activo más importante de nuestra organización” es una frase que utilizan los líderes muy a menudo. Ahora es el momento de que empiecen a actuar como si de verdad lo creyesen. En un mundo en el que la demanda de talento tecnológico supera a la oferta y se valora enormemente la capacidad de adaptación, las empresas deben mostrar más audacia y reflexión en sus estrategias laborales.

En el tránsito entre la virtualidad de la pandemia y el regreso a la presencialidad, la demanda empezó a diferenciar el conocimiento técnico de los aspectos emocionales, sociales y de comportamiento, que son esenciales para el éxito en los equipos laborales.

De un estudio realizado por una compañía líder en soluciones de capital humano se extrajeron los cinco atributos blandas más buscados por los empleadores en la actualidad:

- Confiabilidad y autodisciplina: capacidad de generar confianza en otros, sentir como propios los objetivos de la empresa y cumplir con las obligaciones profesionales y organizacionales;.

- Razonamiento y resolución de problemas: la habilidad para comprender una problemática, identificar sus variables y establecer prioridades para actuar de manera efectiva;.

- Análisis y pensamiento crítico: entender situaciones complejas y desenvolverse con independencia de criterio, manteniendo la alineación con los lineamientos de la empresa;.

- Colaboración y trabajo en equipo: la aptitud para brindar apoyo a otros, actuar como facilitador para el logro de objetivos y trabajar en conjunto con otras áreas de la compañía con el propósito de alcanzar en conjunto la estrategia organizacional, y.

- Capacidad para tomar la iniciativa: actuar proactivamente, idear soluciones a nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno laboral; como así también promover y utilizar las aplicaciones tecnológicas, herramientas y recursos cuando sea pertinente y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en el entorno.

De este nuevo paradigma surge que en las contrataciones para áreas productivas y comerciales se desconcentraron las búsquedas de profesionales técnicos y especializados, ya que se incorporan también egresados de carreras humanísticas para construir las dotaciones.

La mejora del desempeño individual se procura mediante la inversión en capacitación, la contratación de nuevos talentos, la incorporación de más tecnología y la contratación de talentos temporales. Es de este modo que se aborda la brecha de habilidades.

"Vivimos en un mundo laboral en constante evolución, donde las habilidades blandas se han vuelto fundamentales para el éxito empresarial. Existe una gran oportunidad para las empresas de invertir en la formación y desarrollo de sus colaboradores, potenciando así su desempeño individual y contribuyendo al crecimiento y prosperidad de la organización", comentó el director general de ManpowerGroup Argentina, Luis Guastini, al presentar el estudio.

En un reciente artículo para El Cronista, Guastini consideró que "a medida que transitamos este siglo nos encontramos con una realidad ineludible: el mundo está cambiando más rápido que nunca" y en este marco "la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), protagonista de estos tiempos, irrumpió fuertemente en la escena laboral argentina de una manera que pocos podían predecir". Y citó los resultados de un estudio, que reveló que casi 8 de cada 10 colaboradores en nuestro país se sienten cómodos usando la Inteligencia Artificial, no solo para tareas administrativas, sino también para trabajos analíticos y hasta para ayudar en aspectos creativos de su rol".

Por su parte, Beatriz Arias, directora de CoEducation Consulting, afirmó que "en un mundo laboral cada vez más complejo y exigente, los colaboradores buscan más que un salario para sentirse satisfechos y comprometidos con sus organizaciones". En este sentido, expresó que "se ha popularizado el concepto de 'salario emocional', que se refiere a aquellos beneficios que las personas demandan en su lugar de trabajo y que van más allá de la compensación económica".

Arias explicó que "el salario emocional despliega un abanico de opciones como el home office, la flexibilización horaria, capacitaciones, actividades recreativas y hasta acompañamiento emocional". "Estas nuevas demandas, conocidas como 'non cash rewards' generan un contrato 'emocional' de los colaboradores con su trabajo y con la empresa. Se trata de un término que hoy toma mucha más relevancia porque hay una nueva aspiracionalidad marcada por la revalorización de la idea de bienestar y del concepto de carrera", subrayó.

"Antes la meta era crecer en puestos directivos y hoy se buscan otros objetivos como tener tiempo para compartir con la familia, la flexibilidad horaria, el bienestar físico y emocional. Los talentos se cuestionan más todo, en especial las nuevas generaciones y más aún después de la pandemia", concluyó Arias.