Convocatoria para antología de micromonólogos de autores del litoral

Editorial Uaifai es un proyecto digital creado por Marcelo Allasino y Agostina Prato que utiliza internet, nuevos soportes y medios actuales para editar, difundir y comercializar publicaciones de textos teatrales. Desde su lanzamiento presentó seis títulos que integran la colección Portadora, con obras de autores de Argentina y España, la primera edición de la colección Microchip, con autores de la provincia de Santa Fe, y la colección de plaquetas literarias PLA-K, que se distribuye mensualmente de forma gratuita por Telegram.

Microchip es una convocatoria de Editorial Uaifai destinada a micromonólogos, en esta oportunidad, de autores de la Región del Litoral argentino: provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. La colección reúne textos centrados en la relación de la escena con la virtualidad: lo virtual como escenario y también como acontecer. En esta oportunidad les interesa también ampliar la búsqueda a textos que exploren el imaginario del litoral: sus mitos, su historia, su geografía, su biodiversidad, el río como escenario.



Bases

1. Podrán participar escritores nacidos o que residan en las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, mayores de 18 años.

2. Las obras deberán ser inéditas. Pueden haber sido estrenadas o no.

3. La temática de la convocatoria es virtual, y puede aparecer de manera diegética o extradiegética: lo virtual como escenario y/o lo virtual como acontecer. También se valorarán especialmente aquellas obras que indaguen sobre el imaginario del litoral.

4. La obra no deberá superar las 3 carillas en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Se deberá enviar un archivo en formato PDF, que incluya el título, el seudónimo de autor, y el texto de la obra completando el formulario de inscripción.

5. La convocatoria estará abierta desde el 1 de julio al 18 de agosto de 2023.

6. La selección estará a cargo de los directores de Editorial Uaifai, Agostina Prato y Marcelo Allasino.

7. La participación es libre y gratuita.

8. Los seleccionados serán publicados por Editorial Uaifai en una antología digital de micromonólogos de circulación gratuita.