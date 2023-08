Liga: ganaron Quilmes, Florida y Aldao

Con tres partidos siguió este viernes la octava fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde en nuestra ciudad se produjo la victoria de Argentino Quilmes. El "cervecero" goleó en el Agustín Giuliani al Deportivo Josefina por 3 a 0, con goles de Juan Weissen, a los 22 minutos del primer tiempo y 5 del complemento (de penal), mientras que Amílcar Albarracín le puso cifras definitivas los 47' del segundo período. En Reserva también venció el local por 3 a 1.

En una noche de triunfos locales, se destacó la goleada de Florida de Clucellas por 6 a 0 ante Dep. Tacural. En el primer tiempo anotaron Felipe Ferrer (19) y Martín Montenegro (32), en tanto que en el complemento marcaron Hernán Dobler, Damián González (24) y Santiago Herrera (26 y 33 minutos). En el preliminar se impuso también Florida por 4 a 0.

Por último, el Deportivo Aldao superó por 2 a 1 a Argentino de Humberto por 2 a 1. Marcelo Lucero (21 PT) y Brian Montú (36 ST) marcaron para el ganador, mientras que Flavio Presser (45' PT, de penal) lo hizo para Argentino.

La jornada continuará el domingo con los siguientes encuentros: a las 11 Peñarol vs. Ben Hur (Ariel Gorlino); a las 15.30 Libertad de Sunchales vs. Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos) y Atlético María Juana vs. Deportivo Ramona (Guillermo Vacarone). El lunes, a las 21, completarán Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente (Brian Celiz).

Principales posiciones: Sp. Norte 24; Ben Hur y 9 de Julio 17; Ferro 16; Peñarol 15; Libertad 14 y Quilmes 13.



PRIMERA B

Los adelantos del Clausura tuvieron estos resultados: Zona Sur: La Hidráulica 1 - Bochófilo Bochazo 2.

Zona Norte: Sp. Roca 1 - Independiente de Ataliva 0; Tiro Federal 3 - Dep. Susana 0 y Juventud 2 - Belgrano de San Antonio 2.