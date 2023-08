Cierra hoy Better Beer Bar

Después de cinco años de actividad, Better Bier Bar abrirá hoy por última vez las puertas de su local de calle Necochea 888 según anunciaron por redes sociales sus propietarios. "Amigos, llegó el momento de despedirnos. Esta semana será la última en funcionamiento después de años de ser el lugar de encuentro favorito de muchos. Gracias por los recuerdos, las risas y las noches inolvidables. Brindemos juntos una última vez" fue el sentido mensaje que el bar de cervezas compartió en sus redes sociales.

No solo la movida gastronómica de Rafaela perderá un actor sino que con su cierre habrá un escenario menos para muchos músicos rafaelinos que tenían la oportunidad de expresar su arte en esa esquina de Necochea y Zeballos, en el corazón de barrio Central Córdoba.

Para celebrar la cultura, la música y el encuentro, para esta última semana se programaron diversas presentaciones en vivo. El jueves fue el turno de Ariel Monroig, anoche de Cocó Boiero Trío acompañado por Mateo Aguirre y Diego Paublán en tanto que este sábado la despedida estará a cargo de Fernando Abratte con su magnífico bajo y cantantes invitados.

Better abrió su local en pleno apogeo de los bares de cervezas elaboradas en forma artesanal. A finales de 2017, se había registrado la apertura de al menos cinco bares de este estilo a la vez que se desarrollaba mini emprendimientos para producir cervezas artesanales en la ciudad.