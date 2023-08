Semana de la Lactancia Materna: mitos y realidades de dar la teta

Los beneficios de la lactancia materna tanto para los niños como para las madres son muy numerosos. Por ejemplo, contribuye a un desarrollo saludable del cerebro de los bebés y niños pequeños, los protege contra infecciones, disminuye el riesgo de obesidad y enfermedades, reduce los costos de atención médica y ayuda a prevenir el cáncer de mama y de ovario.

Del 1 al 7 de agosto se desarrolla la Semana de la Lactancia Materna y en este sentido, es una buena oportunidad para desmentir los mitos más extendidos sobre la lactancia. "La lactancia materna es fácil ya que bebés nacen con el reflejo de buscar el pecho de su madre. Sin embargo, muchas madres necesitan ayuda para colocar a su bebé para amamantar y asegurarse de que se engancha correctamente", explica el Dr. Marcos Olivera, presidente de la Filial Rafaela de la Sociedad Argentina de Pediatría.

"La lactancia materna lleva tiempo y práctica tanto para las madres como para los bebés por eso las mamás necesitan espacio y apoyo en el hogar y especialmente en el trabajo", subrayó el pediatra.

Al hablar de lactancia, debe contemplarse que toda la comunidad puede promover y apoyar esta práctica, desde los equipos de salud y la pareja, familiares, empleadores y en los distintos espacios sociales. A mediano y largo plazo, estas acciones mejoran la calidad de vida de toda la población.

El lema de esta Semana mundial es "Promover y sostener la lactancia al volver al trabajo", que busca concientizar sobre la necesidad de generar espacios laborales que permitan que las personas puedan continuar con esta práctica al reincorporarse a sus actividades.

A continuación, la Sociedad de Pediatría ofrece algunas respuestas a los mitos que suelen asociarse a la lactancia.



Mito 1: La madre debe lavarse los pezones antes de dar el pecho.

No. No es necesario lavarse los pezones antes de amamantar. Desde que nacen, los bebés están muy familiarizados con los olores y los sonidos de su propia madre. Los pezones producen una sustancia que el bebé huele y tiene "bacterias buenas" que ayudan a desarrollar el sistema inmune de los pequeños.



Mito 2: La madre solo debe tomar alimentos frescos mientras amamanta.

Como cualquier persona, las madres que dan el pecho deben tomar una dieta equilibrada. En general, no hay que cambiar los hábitos alimenticios. Los bebés están expuestos a las preferencias alimentarias de sus madres desde que están en el útero. Si una madre percibe que su bebé podría tener una intolerancia o una alergia alimentaria, lo mejor es consultar a un especialista.



Mito 3: Hacer ejercicio afecta al sabor de la leche materna.

No existen evidencia. El ejercicio es saludable, también para las madres que dan de mamar. No hay evidencias científicas de que éste afecte al sabor de su leche.



Mito 4: La madre no podrá amamantar si no lo hace desde el primer momento.

Siempre es más fácil instaurar la lactancia materna si se practica desde la primera hora después del nacimiento, ya que los reflejos de un bebé son muy fuertes en ese momento. Si por la circunstancia que sea, la madre no puede, deberá hacerlo en otra ocasión, pero lo antes posible. El contacto frecuente piel con piel y poner al bebé al pecho contribuirá a que la lactancia continúe.



Mito 5: Muchas madres no producen suficiente leche.

Falso. Todas las madres producen la cantidad correcta de leche para sus bebés. La producción de leche materna viene determinada por cómo se establezca el agarre del bebé al pecho, la frecuencia de la lactancia y lo bien que el bebé extraiga la leche en cada toma.



Mito 6: La madre no debe amamantar si está enferma.

Dependiendo del tipo de enfermedad, las madres generalmente pueden seguir dando el pecho. Eso sí, deben asegurarse de obtener el tratamiento adecuado y descansar, comer y beber bien. En muchos casos, los anticuerpos que su organismo genera para tratar su enfermedad o dolencia se transmitirán al bebé, que construirá sus propias defensas.



Mito 7: La madre no puede tomar ningún medicamento si está dando el pecho.

Es importante informar al médico cuando se está amamantando y leer las instrucciones de cualquier fármaco que se adquiera sin receta. Puede que la madre necesite tomar medicamentos en un momento determinado o en una dosis específica. También debe informar al pediatra.



Mito 8: Cuando vuelva a trabajar, la madre tendrá que destetar a su bebé.

Muchas madres siguen dando el pecho al volver al trabajo. La mamá debe informarse sus derechos y hacerlos valer.

En Argentina, por ley, las mamás que trabajan en el sector privado tienen derecho a dos descansos diarios de media hora o pueden sumar esos 2 descansos y trabajar 1 hora menos por día. Quienes trabajan en el sector público tienen derecho a 2 descansos diarios de 1 hora o sumar esos descansos y trabajar 2 horas menos por día. Esto se puede hacer durante 1 año. Lo ideal es que haya aún más flexibilidad y eso depende de la responsabilidad social de las empresas. En ningún caso las horas de lactancia se pueden descontar del salario.

"La lactancia materna garantiza una fuente de alimentos segura, nutritiva y accesible para bebés y niños pequeños, y un escudo protector contra las enfermedades o incluso la muerte", destacó olivera.