Confirmaron las prisiones preventivas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña

RESISTENCIA, 5 (NA). - El juez de garantías Héctor Sandoval confirmó las prisiones preventivas para Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes están acusados de ser coautores del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En la jornada del jueves, la Fiscalía argumentó que se debería acreditar la prisión preventiva del matrimonio, ya que, aseguran que hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo y como ocurre hace semanas, las defensas dicen que no hay pruebas para mantenerlos detenidos, mientras que vienen solicitando la prisión domiciliaria de Emerenciano Sena por problemas de salud.

La defensa cuestionó en la audiencia ante el juez que no existe prueba y hasta relativizó las manchas de sangre halladas en muebles y en el colchón de una de las habitaciones del matrimonio Sena, y lo vinculó a un problema menstrual de Cecilia Strzyzowski tal cual declaró su ginecólogo.

El juez Sandoval rechazó sendos pedidos de libertad pues consideró primero que hay prueba suficiente en contra de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, y también que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

En las últimas horas se conoció que hubo intento de condicionar a testigos por parte de Acuña y Emerenciano; también el descarte de sus dispositivos cuando fueron detenidos y también de la prueba principal: simularon una donación de muebles de su casa y los regalaron, pero en ellos luego se descubrió había sangre de Cecilia.

Sandoval dará a conocer los fundamentos de su decisión en los próximos días, y luego las defensas tienen la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación y esa será la última chance.

No obstante, el equipo fiscal cree que antes de que eso ocurra va a requerir la elevación a juicio del caso y esto podría darse durante este mismo año. El juicio se realizará con un jurado popular y podría llevarse a cabo en 2024.

Por otro lado, la semana próxima César Sena y las otras cuatro personas acusadas detenidas por el encubrimiento del femicidio tendrán una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia donde intentarán conseguir la libertad. Ese Tribunal será el encargado de definir sobre esas preventivas, ya que las defensas decidieron acudir a ésta instancia y no al juez de control como lo hizo Emerenciano y su mujer.

La noticia de la confirmación de la preventiva fue informada a Gloria Romero, madre de Cecilia, en la puerta de la fiscalía y ella explotó de alegría pidiendo ahora la pena de “perpetua” para el clan Sena.