Para Vimo, "la política está muy bastardeada"

De los 10 concejales con lo cual está conformado el actual Concejo Municipal de Rafaela, la mitad finalizan su período el próximo 10 de diciembre, en donde tres de ellos van por la reelección, Germán Bottero, Juan Senn y Lisandro Mársico, y dos decidieron no renovar su banca por un período más. Uno de ellos es Miguel Destéfanis y la otra es Brenda Vimo, que de alguna manera ha sorprendido con no presentarse en las elecciones primarias del último 16 de julio en la lucha por continuar otro ciclo como edil.

En charla con Radio ADN, la doctora, que había sido electa en 2019, en las últimas horas dio los motivos por el cual no continuará en la política local y lo que se viene para el próximo año, donde se dedicará más de lleno a su profesión.

"Quiero ser la Brenda que siempre quise ser, y que durante un tiempo intenté transformar en otra cosa. Pero soy médica, amo profundamente mi profesión y en algún momento de mi vida sentí la necesidad de comprometerme desde otro lugar, donde cumplí roles muy importantes y nunca pensé que iba a llegar a tanto, pero lo pude lograr. Pude implementar muchas cosas que me parecían importante para la salud y la sociedad rafaelina y en otras lo intenté, luche pero no pude. Hoy siento que no pertenezco más a la política, no me siento cómoda y siento que todos mis objetivos básicamente los pude cumplir dentro de mis proyectos y mis promesas políticas".

A continuación, la concejala fue más allá y agregó que "hoy siento que la política está muy vapuleada y creo que para mi es el cierre de un ciclo. No sé lo que sucederá en el futuro, pero siento que tengo que revincularme con otra parte de mi, en donde creo que puedo ser mucho más útil y me voy a sentir más útil. Me estoy llevando muchas cosas hermosas y el poder sentir que desde un lugar de poder se puede ayudar un montón y eso es invalorable. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la salud y lo social es todo muy burocrático, entonces muchas veces se necesita tener el poder, y es la realidad, y a mi me dio la oportunidad de poder levantar el teléfono y poder lograr un montón de cosas que le ha cambiado la vida a alguien, y eso es muy valorable para mi. Pero también eso tiene una parte que es negativa, ya que el poder es muy adictivo y muy perverso. A uno le cuesta mucho salir del poder y uno se rodea de gente donde está el que es muy obsecuente con tal de estar a tu lado y el que parece ser tu amigo o tu aliado o tu protector tiene que manejarte o tener un beneficio personal. Creo que no es sano, porque uno va haciendo relaciones endogámicas y no es bueno humanamente".

Por último, Vimo argumentó que "es bueno irse, reflexionar, ver la realidad, y por ejemplo veo que cada vez que hay una sesión, me pongo a mirar y en esta última, luego del receso invernal, tuvimos la suerte de que hubo gente, porque sino nunca hay gente. Entonces reflexiono y digo que si estamos debatiendo temas donde nadie viene a escuchar el debate y pones un 'vivo' y nadie lo está mirando, no estamos tratando lo que la sociedad está esperando. No me gusta cumplir ese rol, creo que puedo servir desde otro lado y veremos en el futuro".