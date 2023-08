La Rural inauguró el SUM tecnológico

En la Sociedad Rural de Rafaela se desarrolló ayer el acto de inauguración del Salón de Usos Múltiples equipado con tecnología adecuada para el desarrollo de reuniones virtuales, conferencias y encuentros con condiciones que mejoran la comunicación. A un lado del Salón Centenario, tiene unos 140 metros cuadrados, con capacidad para cien personas y cuenta con una pantalla de tres metros, parlantes con sonido envolvente y conectividad para múltiples dispositivos.

Sobre infraestructura existente se desarrolló un espacio adaptado a las necesidades de la tecnología disponible con materiales que posibilitan la insonorización externa.

En un acto formal en el que estuvieron presentes el Ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna; el intendente, Luis Castellano; ex presidentes de la entidad, Juan Imwinkelried, Pedro Rostagno y Rubén Ferrero; Aldo Gribaudo, un histórico dirigente ruralista y autoridades de la entidad, instituciones hermanas y de la ciudad, además de representantes de la sociedad civil, fue Norma Bessone quien se dirigió a quienes acompañaron a la SRR en este evento de importancia.

“Hoy, la sociedad percibe un cambio de época. Crujen los cimientos de su sistema político, social y económico. Los valores morales que ordenaban la convivencia se debilitan gradualmente y pierden su poder rector de conductas. Debemos ser conscientes de la etapa que atravesamos y no hacer de nuestras interpretaciones personales una opción válida para todos”, sostuvo la Presidente de la entidad ruralista.

“Necesitamos fortalecer las instituciones, involucrarnos más en las problemáticas de nuestra sociedad para que se encauce la vida en comunidad y se posibilite el desarrollo de las generaciones venideras. En su evolución, la naturaleza nunca aniquila lo anterior, solo suma lo nuevo…”.

“Generaremos los cambios necesarios solamente si comprendemos la importancia de dar continuidad a los buenos proyectos sin importar ideologías, a la necesidad de estar juntos, de complementarnos manteniendo nuestra identidad, con objetivos claros hacia ese horizonte que tanto necesitamos para nuestro futuro…”.

Concluyó que “este SUM es el resultado del esfuerzo de muchos… Es la materialización de un ansiado deseo, una muestra objetiva y clara de que “se pueden compartir desafíos comunes entre quienes a veces pensamos diferente” cuando la meta es clara para beneficio de muchos…”.



LA PALABRA DEL INTENDENTE

Mientras tanto, Luis Castellano fue invitado a hacer uso de la palabra valorando a la Sociedad Rural por su mirada puesta siempre hacia el futuro. “Nuevamente la sociedad rural rescatando la historia, trayéndola al presente y pensando en lo que viene. Nosotros hablamos siempre de que Rafaela tiene un motor productivo muy fuerte, en lo agropecuario, en lo industrial y en los servicios". "Pero también estamos pensando en el nuevo motor. Y parte de ese nuevo motor tiene que ver con la inteligencia artificial, con los temas ambientales, con cada una de las carreras que empiezan a formar parte y a formar chicos jóvenes que van a ser quienes van a tomar decisiones en esos lugares”, reflexionó. Y continuó afirmando. “A seguir trabajando entre lo público, lo privado y las instituciones, eso es clave en esta ciudad que ha crecido, que tiene este presente y que mira hacia el futuro. Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta inauguración”.



LA CHARLA DE FREDI VIVAS

Con la conferencia “Humanos en la era de la inteligencia artificial” se inauguró el sistema del SUM. La charla estuvo a cargo de Fredi Vivas, autor del libro “Cómo piensan las máquinas”, aportando conceptos muy claros sobre este tema que desde hace poco más de un año se impone como alternativa en todas las áreas científicas, tecnológicas y del conocimiento.

Vivas es Ingeniero en Sistemas de Información y egresado del Profesorado Universitario en Disciplinas Industriales, co-fundador y CEO de RockingData, startup argentina que identifica formas valiosas e innovadoras de usar los datos. La computadora, internet, los móviles, la nube y la inteligencia artificial son los avances fundamentales, para que con el último punto se llegue a una instancia de conocimiento antes no imaginada. ·Con el recorrido histórico que hizo que en la actualidad las condiciones sean las que están vigentes, hasta el chat GPT que ha tenido una difusión y un uso inusitado. Estamos en el camino de vincular a la entidad inteligente no biológica como es la IA, con los humanos. Todas la aplicaciones que usamos en la vida cotidiana van a empezar a conectarse a la IA, por la capacidad de resolver, de encontrar soluciones”, explicó el especialista sobre innovaciones que ya se están dando a la hora de escribir un correo electrónico, de crear contenido visual, aunque también hay aspectos negativos que se tratan de eludir a partir de la réplica de identidades o características.

"Velocidad y gratuidad es lo que más se demanda sobre la tecnología, con un concepto de democratización muy claro. Existe con tantas herramientas una disrupción en el mundo del trabajo, un cambio que aporta inimaginables alternativas”, por lo tanto, “la inteligencia artificial será un copiloto para cada profesión”, aseguró Fredi Vivas.

Los algoritmos se componen de la compilación de datos históricos, recientes y actuales para definir parámetros y respuestas. Qué pasó, por qué pasó es la base, para avanzar hacia la ciencia de datos, qué pasará y que acciones tomar forman parte de la colaboración a futuro de la IA. “En las empresas del mundo los usos más normales están en la búsqueda de vender más, fidelizar mejor y optimizar procesos y reducir costos, para liberar el potencial de la gente y orientarse a otros procesos”, aseguró.

El futuro de las organizaciones están orientadas a “conversar, de forma personalizada porque nadie quiere que una empresa de la que sos cliente no te conozca, para tomar decisiones con datos, esto va a ser cada vez más importante”.

“El punto no es que compitamos, sino que trabajemos juntos con la inteligencia artificial”, consignó, mientras advierte que lo que se puede lograr es una inteligencia humana aumentada.