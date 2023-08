La Provincia devolvió los descuentos a docentes y las paritarias serán el martes

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, confirmó este viernes que se efectuó la devolución de los descuentos que se produjeron en el pago de los sueldos de las y los trabajadores de la educación.

Al respecto, Pusineri precisó que “hemos subsanado la situación que se presentó con los salarios docentes, tal como se habían comprometido los ministerios de Educación y de Economía, de forma tal que en el sistema informático se va a poder visualizar el recibo de sueldo con las correspondientes devoluciones”.

Asimismo, destacó que “todo esto se ha realizado dentro del plazo normal de liquidación de haberes, que son cinco días hábiles a partir del inicio de cada mes. Desde este punto de vista, el compromiso asumido oportunamente por el gobernador Perotti de reparar una situación incorrecta ya ha sido subsanado”.

Consultado acerca de las causas de la situación, el ministro atribuyó la misma a “un error en el cálculo del descuento del impuesto a las ganancias. En otra oportunidad también se había planteado una cuestión similar y cuando revisamos los procedimientos vimos que estaban correctamente realizados y así lo informamos. Esta semana, al verificar la existencia de un error, procedimos a la devolución de lo descontado. Esto es importante para llevar tranquilidad y seguridad a los docentes, que sepan que se obra de esta manera”.

Por último, Pusineri informó que “hay una resolución administrativa que tiene que ver con poder visualizar en el recibo de sueldo descuentos que antes se realizaban directamente en la cuenta bancaria del trabajador y que también hemos procedido a reintegrarlos, a fin de tener un procedimiento de información y de intercambio previo con el sector docente. Aquí no se advierte un error técnico, pero sí una falta de consulta, de previsión. Es por ello que, aún cuando legalmente no existan reparos para su ejecución, hemos tomado la decisión de devolver este descuento y llevar a cabo el procedimiento indicado”.



REUNIONES PARITARIAS

Mientras tanto, casi al mismo tiempo, la provincia de Santa Fe, a través del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que todos los encuentros con representantes sindicales en el marco del diálogo paritario tendrán lugar el próximo martes 8 de agosto, recordando que en principio la continuidad de las discusiones estaban previstas para el lunes 7.

El funcionario detalló que a las 8:30 hs. recibirán en casa de gobierno, a autoridades de ATE y UPCN, mientras que a las 10 hs. y en la sede del Ministerio de Trabajo. se realizará el encuentro con el sector docente nucleado en AMSAFE, AMET, SADOP y UDA. Por último, a las 13 hs. se llevará adelante la reunión con representantes de profesionales de la salud. Paralelamente siguen trabajando las empresas y los sindicatos que también negocian en el ámbito provincial.

Pusineri destacó: “Hemos convenido con todos los gremios continuar el lunes con las mesas técnicas y así poder llegar el día martes con una oferta concreta, tanto en lo que hace al aspecto de las condiciones de trabajo como a lo salarial. Queremos llegar con el mayor avance posible”. Asimismo, el ministro puso de manifiesto que: “Respecto de lo salarial, tenemos algunos criterios ya avanzados que venimos conversando. A esos criterios ahora hay que ponerles números. En eso vamos a estar trabajando el día lunes”.

En este sentido, Pusineri adelantó que dentro los aspectos ya acordados, “va a haber un incremento en el mes de agosto con un escalón más alto que comprenderá la inflación de julio y de agosto. El gobernador Omar Perotti siempre nos ha encomendado ubicar a los salarios por encima de la inflación, y cumpliremos con ese objetivo. Por otro lado, con esta negociación vamos a llegar al mes de diciembre y aspiramos a que la nueva gestión, sea del signo político que fuere, no tenga dificultades para pagar sueldos y aguinaldos. Esto se garantiza teniendo una discusión razonable con los sindicatos, analizando las posibilidades que tiene el Estado y las aspiraciones que ellos tienen respecto de los incrementos salariales. El tercer criterio, que también ha sido una solicitud de las y los trabajadores, es la posibilidad de incorporar una cláusula gatillo o de actualización que sirva de garantía frente a la inflación de los próximos meses”, especificó el funcionario.