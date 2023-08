Con Rubiolo titular, Los Pumas tienen la despedida en Vélez

La Selección argentina de Rugby, con el rafaelino Pedro Rubiolo como titular, se enfrenta hoy ante a Sudáfrica en el marco del último amistoso en el país, previo al Mundial de Francia 2023, en el que intentará dar el gran golpe luego de obtener el tercer puesto en la edición de 2007. El encuentro que tendrá lugar en el estadio de Vélez (José Amalfitani) desde las 16.10, contará con el arbitraje del georgiano Nika Amashukeli, y tendrá la televisación en directo de ESPN.

Esta será la segunda semana consecutiva que ambos seleccionados se enfrentan, ya que el último sábado, en un partido correspondiente a la última fecha del Rugby Championship 2023, los Springboks se quedaron con el triunfo en Johannesburgo por un ajustado 22 a 21.

Ante este resultado, el cotejo de este fin de semana oficiará como una especie de revancha para el equipo dirigido por el australiano Michael Cheika, que busca llegar a la Copa del Mundo con resultados positivos. Con respecto al último compromiso, el entrenador apelará a un mix y por eso dispondrá de cinco modificaciones: Martín Bogado debutará en la Selección en reemplazo de Juan Cruz Mallí, quien fue suspendido por la Sanzaar por un golpe involuntario ante Grant Williams en la última fecha del Rugby Championship. Emiliano Boffelli volverá al puesto de wing, luego de ser fullback en los primeros dos partidos del año. Además, Santiago Cordero tendrá la oportunidad de jugar su primer partido de la temporada con la camiseta de los Pumas y el joven surgido del CRAR, Pedro Rubiolo, se meterá entre los jugadores iniciales en lugar de Lucas Paulos, ausente luego de sufrir una conmoción cerebral en Ellis Park el pasado sábado. Por último, Gonzalo Bertranou, de buen ingreso el último fin de semana, volverá al equipo titular.



LA FELICIDAD DE PEPI

"Es una linda sorpresa, estoy muy contento. Tengo muchas ganas de jugar el partido", se sinceró Rubiolo ante ESPN, y sobre su posición mencionó que "puedo jugar en las dos. Pero como segunda tengo que estar más enfocado en el scrum y en el maul. Después debo seguir mi juego".

El forward de 20 años debutó, en el máximo nivel, ante los sudafricanos, el año pasado en la derrota por 38-21 en Durban. Además, en el 2023 sumó minutos ante los All Blacks y ante los sudafricanos en el último partido del Rugby Championship. Por lo que dio sus sensaciones sobre lo ocurrido en Johannesburgo: "Creo que me fue bien, obviamente siempre hay cosas por mejorar. La sensación es que jugamos bien, pero perdimos. Por lo que tenemos una linda revancha".

En cuanto al equipo sudafricano, el head coach Jacques Nienaber modificó casi por completo el equipo titular. Solo dos de los XV que vienen de derrotar a los Pumas repetirán titularidad: Manie Libbok y Marvin Orie.

El encuentro servirá, sobre todo, para aquellos jugadores que aún pelean por un lugar en la lista mundialista. La Copa del Mundo de Francia 2023 iniciará el 8 de septiembre y se extiende por casi dos meses. El lunes, Cheika dará la nómina de los 33 elegidos de Los Pumas para disputarla.

Las siguientes son las probables formaciones:

Argentina: Martín Bogado; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Sudáfrica: Damian Willemse; Canan Moodie, Lukhanyo Am, Andre Esterhuizen, Makazole Mapimpi; Manie Libbok, Cobus Reinach; Jasper Wiese, Franco Mostert; Deon Fourie, Lood de Jager; Jean Kleyn; Thomas du Toit, Bongi Mbonambi (capitán) y Trevor Nyakane. Entrenador: Jacques Nienaber.