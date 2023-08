Atlético tiene todo listo para recibir a Brown de Adrogué

El plantel de Atlético de Rafaela tuvo este sábado su penúltimo entrenamiento de cara al partido que disputará el domingo, desde las 16.00 como local, frente a Brown de Adrogué. El entrenador Ezequiel Medrán y el cuerpo técnico de la Crema trabajó con sus dirigidos en el estadio Monumental, profundizando conceptos tácticos y futbolísticos.

Como se vino barajando desde el inicio de la semana, el equipo titular será el mismo que disputó los dos últimos encuentros ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Quilmes, recordando que Atlético acumula tres triunfos consecutivos, ya que previamente también había superado a Ferro Carril Oeste.

En definitiva, la alineación será nuevamente con Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler. Hoy a las 10 la última previa práctica al encuentro será en el predio Tito Bartomioli, luego de la cual Medrán dará a conocer la lista de convocados.



EL RIVAL

Pablo Vico, el entrenador de Brown de Adrogué, se refirió al partido que su equipo afrontará ante Atlético. En declaraciones al sitio Soloascenso.com.ar, expresó que "Sabemos que es un rival de riesgo, que ganó sus últimos tres partidos. Se hacen fuertes de local, con un dibujo 4-4-2 y, que cuando ataca, se transforma en un 4-2-4. Tenemos que tener cuidado con los volantes de afuera, o los laterales. Tienen muy buenos jugadores, que nos pueden lastimar si estamos desatentos".



JUEGA UNO DE LOS PUNTEROS

Chacarita, uno de los punteros de la zona B de la Primera Nacional, recibirá hoy a Tristán Suárez, cerca de la zona de descenso, en el inicio de la 25ª fecha. El partido comenzará a las 18.10, en la localidad bonaerense de San Martín, con transmisión de TyC Sports y el arbitraje de Nazareno Arasa.

Chacarita suma 48 puntos en la tabla de posiciones -comparte la cima con Deportivo Maipú de Mendoza-, mientras que Tristán Suárez tiene 21 unidades. El conjunto de Aníbal Biggeri pondrá en juego un largo invicto en su casa, ya que lleva ocho victorias y cuatro empates en esta temporada y no cae en esa condición desde la fecha 27 de la pasada edición (totaliza 11 triunfos y seis igualdades).

Además, la jornada de la zona B tendrá los encuentros de Deportivo Madryn - Quilmes (12.10, Julio Barraza) y Villa Dálmine - Gimnasia de Jujuy (15.30, Yamil Possi).

Luego, seguirá así: domingo 6, a las 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza - Ferro; Sebastián Martínez; a las 16.00: Atlético de Rafaela - Brown de Adrogué; Gastón Monsón Brizuela; Mitre de Santiago del Estero - Atlanta; Nelson Sosa; a las 17.10, por TV: Independiente Rivadavia Mendoza - Deportivo Riestra; Ariel Penel.

Lunes 7, a las 18.00: Aldosivi de Mar del Plata - Estudiantes; Diego Ceballos. A las 21.00: Chaco For Ever - Racing de Córdoba; Lucas Novelli.

Por su parte, la zona A contará este sábado con dos partidos en el inicio: Almagro - San Telmo (15.00) y Alvarado - Defensores de Belgrano (20.10), por la 28ª.



PANCALDO EN FOR EVER

Ricardo Pancaldo asumió formalmente la dirección técnica de Chaco For Ever.El director técnico santafesino estará acompañado por Germán Cáceres como ayudante de campo, Gastón Pigliacampo y Gerardo Selliares serán los preparadores físicos.