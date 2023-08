Este sábado llega “Rock en el Metro”

La Municipalidad de Rafaela invita este sábado 5 de agosto a partir de las 21:00 a Rock en el Metro, con entrada libre y gratuita en el interior del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, en avenida Roque Sáenz Peña 502.

La propuesta, que contará con las actuaciones musicales de The Moodbox, Comarca y Troika S.A, tendrá también servicio de food trucks para poder vivir una noche completa a pura música.



SOBRE LOS ARTISTAS

The Moodbox

The MoodBox crea una textura sonora que mezcla notas de soul, jazz y funk con pop, rock y R&B. En este paradigma entre lo nuevo y lo antiguo, prevalecen los clásicos contemporáneos. Su agrupación, con una fuerte energía femenina, ofrece una propuesta diferente dentro de la escena rafaelina, con un show dinámico, con canciones propias y covers exclusivamente en idioma inglés. Está integrada por Gabriel Arguello en batería, Angy Warhol en voz, Agustina Sotto en piano, Denise Mangiaut en bajo y Franco Visintini en guitarra.



Comarca

Comarca es un dúo de batería y bajo conformado por los hermanos Nicolás Fernández (bajo y coros) y Pablo Fernández (batería y voz), quienes habiendo pasado por diversas bandas encaran su primer proyecto juntos, desde la ciudad de Rafaela. La sonoridad del dúo matiza ambientes oscuros y pesados con sonoridades pentatónicas, psicodélicas y ruteras. El motor de continua búsqueda musical empuja esta maquinaria con la intención de mezclar las atmósferas que influencian a ambos integrantes. Discografía: Los Profetas (2020); Grito de la tierra (2021); Primitivo (2022); Live Session en Estudio 3 (en vivo, 2022).



Troika S.A.

Troika Sociedad Anónima (S.A) surgió en 2016. Si bien las influencias musicales, reflejadas en las composiciones propias y en la fusión de estilos es amplia y diversa, desde el comienzo hasta la actualidad el sonido se situó en una intersección entre reggae, funk, rock, bossa y rap. Este proyecto intenta combinar el soporte musical, con un mensaje consciente a través de una lírica con posicionamientos políticos claros (no partidarios), respecto a cuestiones sociales, inequidad, opresión de clases, censura, imperialismo y cotidianeidades violentadas por la desigualdad. En diciembre de 2022 publicamos nuestro segundo álbum de estudio titulado "Antología del Remanso''. La banda está conformada por Martín Sturm en bajo, Martina Adorati en batería (reemplazada ocasionalmente por Rodo Ingaramo), Franco Ghidoni en saxo alto, Evelyn Chiavassa en saxo tenor, Gonzalo Ayassa en trompeta, Ricardo Peterlin en primera guitarra y coros, y Leonardo Bulacios en segunda guitarra y voz.