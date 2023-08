La CGT Rafaela respaldó la candidatura de Massa

La CGT Regional Rafaela manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa, por el frente Unión por la Patria, al señalar que representa un proyecto para "construir una Argentina con inclusión social", al tiempo que critica con fuerza a la oposición e incluso al Poder Judicial.

"El próximo domingo 13 se realizarán las elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias para elegir candidatos a presidente y vice de la Nación, así como los diputados nacionales que representarán a Santa Fe. Una vez más se pone en juego el modelo de país y, como pocas veces, las cartas están sobre la mesa y a la vista. Ya no hay engaños posibles, ni promesas de dudoso cumplimiento, ni mensajes simpáticos que ocultan detrás de la sonrisa demagógica de campaña la dureza implacable del ajuste", señala la CGT Regional Rafaela en un documento consensuado entre los distintos gremios.

Para la central obrera "de un lado hay el sueño de construir una Argentina con inclusión social, cargada de dificultades enormes, de problemas de gran magnitud, de deudas por pagar -las contraídas con el sufrido pueblo trabajador- y de factores de poder a los que se debe enfrentar con energía y fortaleza". "Enfrente está lo que vivimos en el período 2016-2019, pero recargado. En aquél momento prometieron mantener todo lo bueno logrado en la década anterior y cambiar para mejor. Hicieron lo contrario: destruyeron los logros y crearon en tiempo récord las condiciones de endeudamiento externo que dejaron al gobierno actual atado de pies y manos para enfrentar la coyuntura de una pandemia mundial y una sequía de consecuencias desastrosas para la economía", agrega.

Asimismo, consideró que "no hay dudas que aquéllos que nos entregaron al juego nefasto de la bicicleta financiera y el endeudamiento monstruoso ahora vienen por los trabajadores" y que "bajo la fachada de establecer un nuevo orden social proponen eliminar derechos laborales, privatizar recursos estratégicos, entregar patrimonio natural". En este sentido, advierte que los candidatos de la oposición "cuentan para ello con la complicidad comprobada de un Poder Judicial colonizado por el partido que gobierna el puerto de Buenos Aires, no lo ocultan: lo sostienen abiertamente".

"Prometen represión y mano dura contra el que levante la voz. No necesitan probar que lo pueden hacer: ya lo hicieron, como en el 2001, cuando bajaron jubilaciones y reprimieron a mansalva a trabajadores y clase media luego de apropiarse de sus ahorros para garantizar la buena salud de banqueros y delincuentes financieros", resalta.

Desde la CGT Regional Rafaela denunciaron que "vienen por los derechos de los trabajadores, pretenden volver al "preperonismo", lo dicen, lo vociferan en las tribunas partidarias, en sus mensajes en las redes sociales, en los reportajes amigables de los medios que controlan, o en los medios que "los controlan", podría decirse".

En el documento, los gremios rafaelinos aseguran que "los trabajadores siempre estuvimos entre los que pusimos la espalda cada vez que llegaron estos latigazos, las reformas que proponen son regresiones; los cambios son menos derechos; las promesas son de palos y a callarse".

Ante este escenario, "los trabajadores pensamos y votamos en defensa propia: en procura de un modelo de país que proponga la defensa de la producción nacional, que cree puestos de trabajo genuinos, que sostenga la propiedad estratégica de los recursos energéticos, ambientales y sociales del país, que empiece a pagar la deuda social con los argentinos más vulnerables y ratifique el fortalecimiento de la educación pública, mejore el acceso a la salud, a la vivienda y a la seguridad".

Y finaliza, sin vueltas, afirmando que "el 13, votamos Unión por la Patria para ejercer la defensa propia de nuestros derechos".