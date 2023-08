Imparable suba del dólar blue a medida que se acercan las PASO

El dólar blue continuó ayer su marcha imparable y llegó a dispararse 17 pesos, hasta los $577, un día después de que el Gobierno puso más trabas para operar con divisas en el mercado financiero y bursátil, aunque sobre el cierre recortó posiciones y quedó a $570, diez pesos por encima de la jornada anterior.

Así, el dólar blue vuelve a subir y toca un nuevo máximo histórico nominal. El miércoles, la Comisión Nacional de Valores modificó la operatoria de dólares financieros para evitar nuevos arbitrajes en el mercado.

El dólar informal escala más de $13 en cuatro jornadas. La brecha con el tipo de cambio oficial se mantiene arriba del 100% y se ubica en 103%, alcanzando un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado.

Analistas señalaron que la dinámica de las reservas, en combinación con las nuevas regulaciones, continúan extendiendo la firmeza de los dólares financieros y libre. Esto ocurre dentro de un habitual proceso de dolarización electoral acentuado por la expectativa de aceleración en la inflación.

Las mayores restricciones suelen llegar de la mano de renovadas presiones sobre la brecha cambiaria, especialmente en el actual contexto de incertidumbre política y económica, que conllevan a las autoridades a intensificar las intervenciones.

El dólar paralelo viene de acumular en julio, un mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%). Se trató del mayor incremento mensual para el dólar informal desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

La brecha entre el blue con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 106%, alcanzando un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado, y en lo que va del año la divisa marginal acumula una suba de $228.

Para los operadores el nivel de reservas, las nuevas regulaciones para acceder a los dolares financieros y las expectativas de suba de la inflación, aceleran el proceso de dolarización a pocos días de las elecciones.

El BCRA terminó la rueda con un saldo consolidado positivo entre la compra de dolares y venta de yuanes de US$ 168 millones.

Las economías regionales liquidaron US$ 157,4 millones y el acumulado en el Programa de Incremento Exportador, con el nuevo precio de $340, llega a US$ 1.507 millones, más del 70% del objetivo de economía de recaudar 2.000 millones en la cuarta etapa del dólar agro.

El dólar Qatar volvió a posicionarse por encima del blue y se vendió en un nuevo máximo de $580,5, mientras que el tarjeta o turista, que se equiparó con el dolar ahorro con impuestos, cotizó a $507,9.

El dólar mayorista sube $1 a $278,1 y a sólo una rueda para terminar la semana acumula una suba de $4,40, por encima de los $3,65 de aumento en igual período de la semana.

En el Banco Nación el dólar sin impuestos cerró en $290 y en los principales bancos privados de la plaza porteña cotizaba en $291,3.

En la bolsa porteña el dólar MEP o Bolsa avanzó hasta los $519,9 y la brecha con el dólar oficial alcanza el 84,1%, mientras que el Contado con Liquidación subió a $576,8 y el spread con el oficial se ubica en 107,2%. (NA)