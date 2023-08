Elecciones y regulaciones, razones del aumento del paralelo

La proximidad de las próximas elecciones PASO, las nuevas regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la suba de la inflación son las causas para algunos economistas de la sostenida suba del dólar blue a niveles históricos.

El analista financiero Christian Buteler opinó que las medidas de la CNV "no ayudan, porque suman ruido a un mercado tan sensible como el dólar blue". "Si bien la CNV no prohibió la operatoria de dólar MEP, a veces el mercado entiende que un mayor cepo puede llegar a trabar las operaciones" agregó.

Buteler consideró que también impactan que el dólar oficial "está subiendo por encima de la inflación, algo que antes no sucedía y por otro lado estamos a diez días de las PASO". "Todo ese conjunto de noticias hace que el blue siga la escalada", dijo el analista.

Por su parte, en diálogo con Noticias Argentinas, Alfredo Romano, de la consultora Romano Group, señaló que el "factor central" del rebrote del dólar "es el escenario electoral porque se juega en como se va a definir el futuro en materia económica, y la gente como ha sucedió históricamente busca protegerse con el dólar".

Agregó que "los incumplimientos con el FMI en materia fiscal y monetaria dan muestra de un desvío muy importante como para dar tranquilidad y estabilidad a la moneda".

Romano añadió que las regulaciones de la CNV "muestra que siguen metiendo mano en los dólares financieros, a una semana de las PASO, y siguen generando incertidumbre y cuando se dificulta el acceso con nuevas restricciones al dólar, es lógico que un activo tan buscado ajuste por precio".

Analistas de Cohen Investment señalaron que el Gobierno "intenta segmentar, no solo por instrumento, sino también por plazo, ya que la intervención del BCRA en el mercado de los dólares financieros se realiza mayormente en la operatoria de 48 horas". Agregaron que "la intervención para controlar la brecha cambiaria del gobierno, durante julio, superó los US$ 400 millones", como otra de las causas del rebrote de la moneda marginal.

El analista Gustavo Ber indicó que "con las PASO ya pisando los talones, los inversores prefieren acentuar la prudencia y así el proceso de dolarización, es el habitual en períodos electorales". Añadió que los inversores se protegen a la "esperan que los resultados electorales otorguen más claridad sobre los escenarios hacia las elecciones generales de octubre, y aguardando ver si en esta ocasión se confirmarán las encuestas". (NA)