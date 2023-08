El Banco Central negó la venta de oro de reservas

El Banco Central debió salir a negar ayer por la tarde que esté vendiendo sus reservas en oro para hacer frente a la intranquilidad cambiaria, luego de trascender un informe en ese sentido de una consultora en finanzas. El BCRA dijo que su balance "refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas. Esas operaciones incluyen a todos los activos en poder del BCRA y son auditadas en forma interna y externa".

"En el caso del oro, el BCRA mantiene la misma posición en dicho metal", señaló la autoridad monetaria en un comunicado. Y advirtió que "no es la primera vez que se intenta instalar la idea de que el BCRA se desprendió de la tenencia de oro". "No ocurrió en el pasado ni ocurrió en esta oportunidad. Los pagos al FMI se hicieron como se comunicó, con créditos puentes de CAF y yuanes", señaló.



En las últimas jornadas, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, el BCRA adquirió US$ 1.053 millones en el mercado de cambios. "Esto hace absolutamente innecesario tener que recurrir a las reservas en oro, del mismo modo que no necesitó hacerlo para afrontar los compromisos del Gobierno nacional", indicó.

En su informe, la consultora 1816 había indicado que "según se desprende del balance semanal del BCRA publicado hace unos minutos, el Central achicó un 11% su posición de oro en la última semana de julio".

"Desconocemos si fue para financiar parte del pago al FMI de US$ 2.700 millones del viernes, o sencillamente para que la autoridad monetaria gane algo de liquidez en dólares", indicó ese reporte. Desde 1816 también alertaron sobre el nivel crítico de las reservas.

"Al cierre de ayer, las reservas brutas eran de u$s24.000 millones y las reservas netas calculamos que eran negativas en u$s10.000 millones. El stock de reservas brutas se explicaba por u$s12.800 millones de yanes (estimación propia), u$s7.800 millones y u$s3.500 millones residual de oro", detallaron.

Por otra parte, el Banco Central compró este miércoles u$s168 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por u$s157 millones.

Las compras de la autoridad monetaria se dieron en el marco de las medidas implementadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, que incrementaron de $300 a $340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto. "El dólar agro aportó hoy u$s157 millones", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio. (NA)