Paulón y Lungo, los candidatos a diputados nacionales del socialismo

En las elecciones primarias nacionales del 13 de agosto próximo se elegirán candidatos a presidente, diputados nacionales y para el Parlamento del Mercosur para conformar las listas que luego participarán de los comicios generales del 22 de octubre.

En el caso del Partido Socialista de Santa Fe, definió sus propios precandidatos a diputados nacionales con una lista que encabeza el joven dirigente rosarino, Esteban Paulón, que tiene en segundo lugar a la nadadora de aguas abiertas santafesina, Vanesa García y en tercer lugar al ex presidente de la Comuna de Egusquiza y dirigente de Sociedad Rural de Rafaela, Nicolás Lungo. A su vez, la lista de candidatos del espacio para el Parlasur está encabezada por el rosarino Gustavo Leone.

Para completar la información básica para el votante, la lista de Paulón y Lungo se llama "La Fuerza de Santa Fe" que a nivel nacional respalda a "Hacemos por Nuestro País", que lleva como precandidato a presidente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y a vice a Florencio Randazzo.

Precisamente, Paulón, Lungo y Leone visitaron Rafaela para, en el marco de una campaña breve, protagonizar un raid mediático para contar su mirada sobre la elección y lo que proponen. "Tenemos una lista de precandidatos a diputados nacionales integrada mayormente por gente joven que representa a distintos sectores de la vida social y productiva de Santa Fe. Tenemos equilibrio territorial porque la lista se conforma con dirigentes del sur, el centro y el norte de la Provincia", explicó Paulón.

"Se trata de una lista integrada por gente joven que propone una renovación y expresa nuestro firme compromiso de ir a defender a la provincia de Santa Fe al Congreso de la Nación", dijo Paulón al sintetizar el objetivo. "Muchas veces, los diputados y senadores nacionales que se eligen por Santa Fe, cuando llegan a Buenos Aires en lugar de defender los intereses de la Provincia optan por alinearse a los intereses de cual o tal proyecto político. Es cierto que los legisladores llegan al Congreso por un proyecto político, pero básicamente van por una representación de quienes viven en la Provincia, te hayan o no votado. Eso es lo que nosotros queremos hacer", sostuvo.

El dirigente enseguida cuestionó al gobernador Omar Perotti al considerar que "no defendió a Santa Fe". "El Congreso de la Nación es un lugar estratégico para defender a una Provincia que viene muy postergada por los gobiernos nacionales y que en este último período suma la poca convicción y poca fuerza en su defensa del propio gobernador Perotti, que hizo campaña abrazado junto a Cristina y a Alberto. Pero no se ha plantado en ningún tema, cuando ocurrió lo de Vicentin no tenía nada para decir, cuando le dieron el manejo de la hidrovía a un intendente del Conurbano se quedó callado, cuando tuvo que arreglar la deuda de Nación con Santa Fe que históricamente pelearon Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz arregló personalmente sin consultar ni dar información, todavía no sabemos bien qué va a recibir la Provincia y a su vez los municipios y comunas", disparó.

Paulón dejó sus propias definiciones:

-Para nosotros es importante no participar en la campaña desde la perspectiva de la grieta, hay dos grandes fuerzas que la representan y un tercer actor como Milei que aporta a ese discurso de la confrontación y la crispación.

-Un ministro de Economía que cumple un año en el cargo, con el manejo de todos los organismos como AFIP, Aduana entre otros, dice que tiene la solución para la inflación pero que la podrá aplicar solo si es elegido presidente y no ahora.

-Nos parece importante basar nuestra campaña en propuestas, y en resaltar el liderazgo y la experiencia en la gestión de Juan Schiaretti como gobernador de Córdoba, que fue validada por las urnas recientemente. Habla de federalismo, de retenciones, de producción, el trabajo y la obra pública, es decir proyectos concretos para lo que espera y necesitan los argentinos.

-Hacemos por Nuestro País de Schiaretti comienza a ser registrado por los votantes, por las encuestas. Tenemos una campaña muy corta para las PASO, pero después rumbo a las generales del 22 de octubre vamos a tener más tiempo para que nuestra propuesta crezca.

-En la actualidad, el socialismo santafesino tiene representación en la Cámara de Diputados de la Nación a través de Enrique Estévez, cuyo mandato vence en diciembre próximo, y de Mónica Fein, quien permanecerá en la banca hasta finales de 2025. Pero queremos mantener y ampliar la cantidad de legisladores, queremos que Vanesa y Nico sean diputados para ampliar la voz de la gente de Santa Fe.

-De 257 diputados nacionales, 7 hoy forman parte del Interbloque Federal, son santafesinos, cordobeses y bonaerenses. De todos modos, con esa cantidad y ante una paridad entre el oficialismo y la oposición, pudimos destrabar debates que venían estancados. Queremos crecer para forzar el tratamiento de los proyectos que le importan a la gente.Creemos que de esta elección vamos a salir fortalecidos y vamos a ampliar la representación de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y de Entre Ríos.

-Si podemos crecer, tendremos más posibilidades de plantear que el Congreso sea el que lidere el debate y trate los proyectos que le solucionen la vida a los argentinos, y en particular a los santafesinos.

-Perotti no tuvo decisión política de coordinar estrategias entre su gobierno y los legisladores nacionales por Santa Fe para defender los intereses de la Provincia. Ni siquiera pudo acordar un plan de acción conjunto con su bloque de diputados provinciales en la Legislatura, no tuvo capacidad para generar acuerdos en las cámaras provinciales. Quizás por eso se explican los resultados de las elecciones primarias de hace casi tres semanas.

-Lo único que puede mostrar Perotti es Billetera Santa Fe, que es una transferencia de recursos pero que está gerenciada por un banco privado, por lo que como política pública deja mucho que desear. Y el Boleto Educativo Gratuito. Que no pueda mostrar más que esas dos iniciativas deja en evidencia la pobreza de su gestión. Además los senadores oficialistas se dividieron por una falta de capacidad de conducción política que dio lugar a un gobierno paralizado.

-Hoy se observan decenas de obras paralizadas en la Provincia. La responsabilidad es del gobernador.

-La población de Santa Fe, en las PASO, le dio un fuerte respaldo a Maxi Pullaro y a Clara García y castigó a Perotti y a sus candidatos.



LUNGO, REPRESENTAR

AL CAMPO

"En otras listas están los mismos de siempre, los que no pudieron resolver los problemas de la gente. Ojalá la gente apueste por dirigentes jóvenes que propone renovación como la nuestra", afirmó por su parte Lungo. "Entiendo que hay que participar en las instituciones, soy dirigente de Sociedad Rural , ex presidente comunal, formo parte de una empresa agropecuaria. El objetivo es representar a los santafesinos, en particular a esta región, y llevar las necesidades y los pedidos de los santafesinos al Congreso. Y también del sector agropecuario, el más dinámico y uno de los más importantes de la Argentina, que este año tropezó por cuestiones climáticas", subrayó, enfático.

Sin dar vueltas, Lungo resaltó que "mi objetivo en el Congreso es defender los intereses de la Provincia y del campo, con mucha gestión, con presencia en el territorio, con consultas permanente con las instituciones".



REVITALIZAR EL PARLASUR

Por último, Leone expresó que es necesario que la Argentina jerarquice su mirada y su política respecto al Parlamento del Mercosur. "Hay que creer en la institución del Parlasur, en mi caso considero clave a la regionalización como una herramienta para transformar la realidad de los países que forman parte del acuerdo", indicó.

"En los últimos años tanto el macrismo como el kirchnerismo han avanzado en una campaña de desprestigio y degradación contra el Parlasur. Vaciaron de contenido la institución y la representación de los parlamentarios argentinos.

Argentina sola no puede crecer. Al evaluar la situación de los países del Mercosur, la mayoría ha podido solucionar el problema de la inflación mientras que nosotros tenemos una inflación anual del 120 por ciento. Tenemos crisis energética pero nuestros vecinos están más avanzados en un proyecto de sustentabilidad", planteó Leone.

El dirigente consideró que "podríamos generar en el marco del Parlasur estrategias de control y acción contra el tráfico de personas y de drogas, ahí podríamos sumar incluso en el combate contra el narcotráfico que tanto afecta a la provincia de Santa Fe". "Como socialistas siempre trabajamos en la defensa de las instituciones de la democracia. El Parlasur no es para quienes se quieren jubilar de la política, es para construir y debatir políticas que permitan resolver problemas de la Argentina y de Santa Fe", finalizó.