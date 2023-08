Sportivo volvió a ganar con una reacción impresionante

Un enorme triunfo logró anoche Sportivo Norte en el inicio de la octava fecha del torneo Clausura de la Primera A liguista. Parecía que podía ser la noche en que cediera el invicto, pero el equipo dirigido por Marcelo Varela dio una vez más muestras de su entereza y a pesar de la reciente eliminación de la Copa Santa Fe ante Peñarol, rápidamente cambió el chip para mantener la punta del torneo ganándole a 9 de Julio en el Germán Soltermam por 3 a 2, dando vuelta el resultado en 12 minutos y con un hombre menos. De esta manera, mantuvo el puntaje ideal con 8 partidos ganados en otros tantos disputados, pero sobre todo sacándole más ventaja al León (ahora son 7 puntos), que inició la fecha como uno de sus perseguidores junto a Ben Hur.

El equipo local lo ganaba 2 a 0 con los goles de Agustín Burdese, a los 29 del primer tiempo, y de Augusto Baldasarre a los 26 del complemento. Dos minutos después descontó José Gómez, pero a los 30 el Negro se quedó con 10 por la expulsión de Mateo Maldonado, pero sin embargo, a los 34' igualó Santiago Leguizamón, y a los 40' Facundo Maldonado puso el 3 a 2 final. En el partido de Reserva empataron 2 a 2.

En cuanto al otro adelanto, empataron 2 a 2 en Vila el local Argentino y Unión de Sunchales, con tantos de Juan Sequeira y Matías Manelli para el local, mientras que Matías Tejeda y Gonzalo Hansen anotaron para el Bicho Verde. En Reserva ganó Unión 1 a 0.



SIGUE HOY

La fecha continuará este viernes con los siguientes encuentros: Florida de Clucellas vs. Dep. Tacural y Argentino Quilmes vs. Dep. Josefina (ambos 20 reserva y 21.30 primera); y Dep. Aldao vs. Argentino de Humberto (20.30 reserva y 22 primera).

Además se pondrá en marcha la sexta fecha del Clausura de Primera B con estos encuentros:

Zona Sur, La Hidráulica de Frontera vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente (20.30 reserva y 22 primera).

Zona Norte: Sp. Roca vs. Independiente de Ataliva; Tiro Federal de Moisés Ville vs. Dep. Susana y Juventud de Rafaela vs. Belgrano de San Antonio (en Sp. Norte). Todos a las 20.30 reserva y 22 primera división.