El Concejo reconoció al Centro de Exalumnos de la “Escuela Normal”

En un recinto cargado de alegría, nostalgia y emoción, el Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto mediante el cual expresó su "reconocimiento al Centro de Exalumnos de la Escuela Normal “Domingo de Oro” de Rafaela por sus 85 años de vida institucional". La presidente de la entidad, Silvia Luiselli, y la directora del establecimiento educativo, María de los Milagros Garetto asistieron a la sesión ordinaria para recibir la carpeta con la declaración.

El proyecto fue presentado por los concejales Brenda Vimo y Germán Bottero, y redactado por el secretario legislativo, Franco Bertolín, todos exalumnos de la institución. Como miembro informante, Vimo confió estar "emocionada" para luego elogiar al Centro: "Se pueden decir un montón de cosas, lo puedo hacer institucionalmente, personalmente, familiarmente y desde la representación social. Yo soy orgullosamente “Normalista”. No es una institución, es familia, y emociona un montón".

"Creo que el paso por la Escuela Normal, como así también por otras escuelas, construye a cualquier persona. Y es por eso que estoy convencida que este aniversario es un momento muy especial porque es de mucha reflexión, de agradecimiento profundo, y de mucha nostalgia. Es una excusa para agradecerles a ustedes y a todos quienes las han precedido en el Centro de Exalumnos, todo lo que trabajaron y lo siguen haciendo para contener esa conexión humana. Porque no estamos hablando de cuidar la institución solamente, sino de lo que ella significa humanamente. Ustedes continúan gestando la conexión de seres que tenemos en común algo tan lindo como crecer y desarrollarnos", sostuvo Vimo. "¿Cómo puedo yo agradecerles a ustedes lo que hacen? Los exalumnos son hermanos para toda la vida. Tenés vidas distintas, te vas, te desarrollás, pero esa unión nunca se pierde, es mágica, y ustedes logran eso. Eso es construir historia, la nuestra y la de la ciudad", agregó.

Después la concejal enumeró a numerosos ex alumnos de la Escuela Normal que actualmente ocupan puestos de relevancia institucional en el gobierno de la ciudad, como el intendente, Luis Castellano, el presidente del Concejo, Germán Bottero, el secretario legislativo, Franco Bertolín y la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso: "Estamos en un rol donde pensamos la identidad de la ciudad y ustedes lo acompañan, lo fomentan, y lo llenan de amor".

La concejal de Juntos por el Cambio, Alejandra Sagardoy agregó: “Hoy es un momento de abrazos, de miradas, de intercambios, de vivencias, de recuerdos que consolidan la amistad de un grupo de personas que comparten sueños y realidades. 85 años hablan de un camino recorrido que deja huellas de los que ya no están pero que concretaron sus proyectos, y de los que siguen brindando sus aportes y sus conocimientos bajo la premisa de dar lo mejor, manteniendo los ideales y valores de la escuela. Son un ejemplo a seguir para los que vendrán. Esta es una escuela que ha forjado a muchas generaciones de jóvenes que han trascendido en la vida política, social y en todos los órdenes. Que estén presentes hoy habla del compromiso que tienen con la escuela y con los diferentes actores de la comunidad, fomentando vínculos y también adaptándose a los nuevos desafíos”.

Luego, siguieron las palabras de los concejales Lisandro Mársico, Leonardo Viotti, Juan Senn y Miguel Destéfanis, todos coincidiendo en el gran trabajo que durante tantos años sus integrantes realizaron de muchas maneras en apoyo a esta reconocida institución, como así también manteniendo viva la llama de la amistad entre todos los que pasaron, están y seguirán estando cerca de la escuela por lo que ella representa.

Bottero adhirió a los conceptos de Brenda Vimo a la vez admitió conservar los mejores recuerdos de su paso por las aulas, los pasillos y el patio durante los recreos. “Lo que dijo Brenda es lo que todos los exalumnos sentimos, y quiero agradecer su presencia en nombre del Centro de Exalumnos, y recordar a la escuela que nos formó, que aparte de la enseñanza de las materias, nos enseñó a ser personas de bien. Algunos que tenemos la posibilidad de tener funciones dirigentes en esta ciudad, recordamos orgullosamente nuestro paso por todas las escuelas, y en particular por mi querida Escuela Normal. Así que gracias, un gusto reconocerlos”, indicó.

Luego de todas estas palabras, integrantes del Centro, y la directora de la Escuela Normal, pasaron a recibir el reconocimiento. Feliz y emocionada, la presidente Silvia Luiselli expresó: “Muchísimas gracias en representación de esta Comisión de Exalumnos, pero también en nombre de todas las anteriores que hicieron posible llegar a este momento. Gracias por las palabras tan hermosas que han tenido para este trabajo que, en realidad, simplemente busca retribuir a la escuela y a las personas que conforman la institución, todo el trabajo que hicieron formándonos en su momento en nuestra juventud. Y esa retribución puede ser en forma material cuando podemos, o en formas inmateriales, como también, llevarle la alegría y las risas al reencuentro de cada año (refiriéndose a la cena anual que realizan en el mes de noviembre). Gracias nuevamente en nombre de todas las otras comisiones anteriores que permitieron que lleguemos hasta aquí”.



CAMBIOS EN EL DIRECTORIO

DE LA CAEPAM

Por otro lado, durante la primera sesión post receso de invierno se aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo mediante el cual se designaron nuevos integrantes de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (CAEPAM) para el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2021 y el 21 de diciembre de 2023, en reemplazo de otros que por motivos personales y laborales renunciaron a su cargo.

Si bien hace aproximadamente dos meses que los nuevos integrantes asumieron sus roles, ayer se dio a estos cambios el marco formal. La Comisión, quedó ahora conformada de la siguiente manera: vocales titulares: Silvana Ramos, Jorgelina Nasi, Ma. Isabel Pettinatti, Laura Fernández y Priscilia Müller; vocales suplentes: Gustavo Pieroni y Patricia Rodríguez, síndico titular: Noelia Chiappero y síndico suplente: Darío Cocco".

Fue miembro informante el concejal oficialista Martín Racca, quien subrayó: “De acuerdo a la normativa vigente, el directorio de la CAEPAM está comprendido por una comisión integrada por empleados municipales, y por el Sindicato. Es un trabajo, hay responsabilidades y hay toma de decisiones. Es una comisión de apoyo económico fundamentalmente pero también brinda un montón de servicios”.

Finalizando con el pedido de apoyo a sus pares, el proyecto se aprobó de manera unánime para la renovación de los integrantes del Directorio.