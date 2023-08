Finalizan los testeos de hepatitis

Cada 28 de julio se recuerda el Día Mundial de la Hepatitis, una iniciativa instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de concientizar sobre el flagelo mundial que significan las hepatitis virales e impulsar iniciativas para concertar una estrategia global en el sector de salud.

En este sentido, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud anunció testeos y actividades de concientización sobre las hepatitis virales que se extenderán hasta este viernes 4 de agosto, destacando que el desarrollo científico ha posibilitado contar con herramientas de prevención y cura. Si bien, en las Américas, surgen cerca de 80.000 nuevas infecciones de hepatitis B y C por año, Argentina es un país con endemicidad baja, ya que se detecta un porcentaje menor al 2% de hepatitis B y menor al 1% de Hepatitis C.

En nuestra ciudad, en cuanto a los testeos gratuitos que se vienen llevando a cabo para hepatitis C y B, hoy será el último día y los mismos se pueden realizar en el Hospital "Jaime Ferré" de 7 a 10 hs sin turno previo ni orden médica.

Y sobre esta campaña, la infectóloga Sandra Cappello, en conferencia de prensa, manifestó el pasado martes que "como todos los años, por el día mundial de las hepatitis que se conmemoró el 28 de julio, se realiza una jornada de testeos de hepatitis B y C en el hospital, donde es importante conocer qué estado serológico tenemos, porque se tratan de infecciones silenciosas que pueden estar presentes por mucho tiempo sin dar síntomas, donde aparecen recién cuando están muy avanzadas. Estos son virus diferentes, ya que la hepatitis A da un cuadro generalmente agudo, se autolimita y se transfiere por vía fecal u oral a través de alimentos y aguas contaminadas".

En cuanto a los contagios, la doctora expresó que "la hepatitis B se contrae fundamentalmente por vía sexual y sanguínea, y la hepatitis C por vía sanguínea, y en algunos casos por vía sexual. Son diferentes y se contagian de manera diferente, pero lo que tienen en común es que afectan al hígado. Igualmente, en la hepatitis A se pueden dar algunos cuadros fulminantes. Por eso, hace algunos años en nuestro país la vacunas de hepatitis A está dentro del calendario de vacunas obligatorio. En cuanto a las hepatitis B y C pueden dar cuadros de cirrosis o carcinoma hepatocelular y para estos virus solamente tenemos vacunas para la hepatitis B, mientras que para la hepatitis C no existen vacunas pero contamos con tratamientos efectivos que pueden curar la infección. Igualmente, son enemigos silenciosos, porque no sabemos si las tenemos y van dañando nuestro hígado. Recién nos damos cuenta cuando al enfermedad están muy avanzadas. Por eso recomendamos que todo aquel mayor de 18 años por lo menos una vez en su vida, dependiendo de sus hábitos y conductas, sean testeados para hepatitis B y C".

Y sobre los testeos, Cappello agregó que "son muy rápido, ya que los resultados se confirman a los 10 minutos. Es un pinchazo en el dedo, y si el resultado de la hepatitis B es negativo ya pueden vacunarse".

Por su parte, y en relación a los test y a las vacunas, Luciana Díaz, la jefa de vacunación del hospital local, sostuvo que "los mayores de 30 años no tienen la vacuna de hepatitis B, donde el esquema requiere de 3 dosis. Si hoy te colocás la primera, la segunda es el mes próximo y la tercera a los 6 meses. Las vacunas son gratuitas y nos previenen de muchos virus. Hubo mucha geste que está respondiendo y les explicamos el esquema. Por suerte hemos tenido jornadas muy positivas en la semana".



NOTIFICACIONES, EN BAJA

Mientras tanto, Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud, destacó la semana pasada que “las notificaciones sobre casos de hepatitis B en la provincia de Santa Fe han descendido en los últimos 10 años, ya que teníamos 120 registros anuales en el 2013 y se notificaron 40 casos durante el 2022, algo que se da por la vacunación”. En el mismo sentido, Torres recalcó “el descenso de los números en pacientes desde el año 2015 debido a tratamientos que garantizan la cura en más de un 90%”. “También es importante destacar que la hepatitis A dejó de ser un problema de salud pública, debido a la inoculación de la población y detectando una notificación promedio menor a 4 casos anuales en nuestra provincia”, afirmó. El funcionario explicó que “la hepatitis puede ser causada por los cuadros virales por lo que trabajamos diferentes líneas de promoción y prevención de esta enfermedad: por un lado con campañas de vacunación de hepatitis A y B, también en campañas de detección precoz de Hepatitis B y C por lo cual tomamos la iniciativa de realizar en toda la provincia los testeos de manera gratuita y sin turno previo”. “Como muchas otras patologías, el lavado de manos y la utilización de agua potable son formas de prevención”, finalizó Sebastián Torres.